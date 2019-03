Concluye sin acuerdo la reunión entre comité y dirección de Avanza, pero la empresa presentará una propuesta

Publicado 07/03/2019 16:43:01 CET

ZARAGOZA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La reunión entre los trabajadores y la dirección de la contrata del autobús urbano, Avanza Zaragoza, en la sede del Servicio Aragonés de mediación y Arbitraje (SAMA) ha concluido sin acuerdo, pero la empresa se ha comprometido a presentar una propuesta el próximo lunes, 11 de marzo.

Desde el comité de empresa se ha pedido a la dirección que las

propuestas las hiciera en la reunión del SAMA, pero no han accedido, ha informado el presidente del comité de empresa y representante del Sindicato Aragonés de Trabajadores del Transporte (SATTRA), José Manuel Montañés.

El motivo de esta reunión era mediar ante la convocatoria de paros parciales programados por el comité de empresa para los días 13, 15, 20, 22 de marzo como medida de presión para exigir unos tiempos de recorrido más acordes al trazado de las líneas de autobús.

"Se ha terminado la reunión de mediación a la espera de esa posible

propuesta, que para esta sección sindical deberá tratar todos los temas, si no es así vemos muy complicado que se resuelva este conflicto".

"No se ha llegado a ningún acuerdo y se ha levantado la sesión sin

avenencia, Avanza no ha traído ninguna propuesta para tratar de

desconvocar los paros, tan solo se ha limitado a decir que en el tema

horarios ellos no pueden hacer nada y es el Ayuntamiento de Zaragoza

quien debe hacerlo, por lo tanto le pasa la pelota al Ayuntamiento sin

querer hacer nada".

RETROVISORES

En el resto de asuntos como la apertura de expedientes por no realizar los recorridos en el tiempo estipulado, no ha habido propuesta alguna de la empresa, ha asegurado el comité. "Ni tan si quiera decir que van a respetar las resoluciones de inspección de trabajo que les impiden obligar a los trabajadores a realizar algunas tareas, Avanza no ha querido entrar en ningún punto".

No obstante, la dirección les ha dicho a los trabajadores que les anunciaría las fechas para la instalación de espejos exteriores. Sobre este asunto, el comité ha apuntado que hay resolución de inspección de trabajo en la que se señala que hay un plazo para acometerlo y ha vencido.