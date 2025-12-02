Concluye la obra del canal perimetral del Barranco de la Muerte de Zaragoza tras una inversión municipal de 1,1 millones

La alcaldesa inaugura la obra del canal perimetral del Barranco de la Muerte tras una inversión municipal de 1,1 millones - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras del canal perimetral para aliviar los aportes del Barranco de la Muerte, que suponen una medida de seguridad frente a episodios de lluvia intensa en el entorno de Parque Venecia, han concluido tras una inversión municipal de 1,1 millones, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dado por inaugurada esta infraestructura, cuyo trabajos comenzaron en febrero de este año.

Esta obra de ingeniería hidráulica, realizada por la empresa Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera S.L., se sitúa en la parte de trasera del cuartel de la Policía Local y del CEIP María Zambrano, que sufrió daños en la fuerte tromba de agua del 6 de julio de 2023 y que motivó la construcción de esta infraestructura para dotar de seguridad a la ciudad y hacerla "más resiliente", como ha descrito la alcaldesa.

Además, se ha podido comprobar su efectividad al ser capaz de absorber el agua caída en la pasada tormenta de finales de septiembre, unos 11 metros cúbicos por segundo que representó un 15 por ciento de la capacidad total del canal perimetral, un agua que no se vertió ni se desbordó sobre la Z-30, lo que ha permitido comprobar su papel de defensa hidráulica", ha destacado Chueca.

Tiene dos metros de altura, 24 de ancho y 300 metros de largo, que lo convierten en un paseo ciudadano en episodios secos y se podrá abrir al uso de los vecinos como vía de comunicación entre el barrio del Parque Venecia y el entorno natural de los Pinares de Venecia.

"Los vecinos van a poder pasear y disfrutar de este entorno", ha indicado la alcaldesa para informar de que se plantarán árboles a los lados del canal perimetral para que "sea más amable pasearlo en verano", ha precisado la regidora.

La obra comienza en la desembocadura del Barranco de la Muerte, en la trasera del CEIP Maria Zambrano, donde se ha puesto una tubería más grande, de 1,8 metros de diámetro para dirigir el agua pluvial que se remite a la depuradora para su tratamiento. El agua que no entra por ese colector se deriva por el canal perimetral hasta un deposito final de amortiguación en forma escalonada que conecta con otro colector.

MÁS AMBICIOSO

"Es un proyecto muy ambicioso", ha descrito Chueca al argumentar que incluye un tanque de tormentas, cinco diques de laminación y la sensorización de 28 barrancos, junto a una nueva tubería que se soterrará por la Z-30 para dar seguridad a esta vía de circunvalación de Zaragoza, que se ha tenido que cortar al tráfico de forma preventiva en casos de intensa lluvia.

Precisamente, ese corte provisional de la Z-30 se ha protocolizado ante episodios de tormentas fuertes a pesar de que esté terminado el canal perimetral para evitar que se repita el suceso del 6 de julio de 2023. "Cuando acabemos con esa obra que será en los próximos tres año tendremos ya la seguridad para no tener que proceder a los cortes de la Z30", ha confiado Natalia Chueca.

Para llevar a cabo esta segunda fase se cuenta con un convenio con el Gobierno de Aragón, que también hará una aportación, y después empezará el proyecto con Amazon Web Services (AWS), que, en total, la multinacional ha comprometido en torno a los 13.800.000 euros.

TRES FASES

Precisamente, Chueca ha explicado estas futuras obras que se complementan la del canal perimetral se harán en tres grandes fases de ejecución que abordarán de manera global la cuenca hidrográfica del Barranco de la Muerte. Se actuará para reducir los riesgos sobre la inundación en la Z-30 y las zonas anexas.

"La próxima obra ya está redactada y saldrá a licitación próximamente", ha anunciado Natalia Chueca. En concreto, se trata de "la construcción de los depósitos o tanques de tormenta en los campos de fútbol junto al cementerio de Torrero, que consistirá en el rebaje de los 5.000 metros cuadrados de este espacio y su adecuación, dotándolo con la infraestructura que reduzca el riesgo de inundación.

Incluirá la evacuación de los caudales, un aliviadero para que funcione en caso de llenado del depósito, y una conducción de vaciado del mismo. "Este cuenco, que tendrá una capacidad máxima de 20.000 metros cúbicos de agua, permitirá regular los caudales provenientes de los desagües de pluviales del cementerio de Torrero, que en la actualidad se vierten sobre esta zona y posteriormente terminan bajando hacia su salida natural, en el actual canal perimetral", ha descrito Natalia Chueca.

Tras su próxima salida a licitación se podrán comenzar a ejecutar a principios de 2026, con un plazo de obras fijado en 6 meses y un presupuesto estimado de 636.884 euros.

A esta actuación le seguirán cinco nuevos diques de laminación --cuatro en el barranco de la Muerte y uno más en el de Camino de Arráez--, y se acondicionarán y mejorarán los diques de laminación superiores aguas arriba de la Z-40 en el barranco del Camino de Arráez.

CIUDADES INTELIGENTES

Además, se soterrará el Barranco de la Muerte en la Z-30 mediante un colector, con el propósito de duplicar la capacidad actual y la eficiencia del sistema de drenaje y mitigando significativamente el riesgo de inundación en esta zona crítica.

Supondrá, en definitiva, crear una nueva tubería de alta capacidad que recoja el agua vertida al final del canal perimetral en construcción actualmente para trasladarla fuera del área, a 1,2 kilómetros de distancia.

A todas esas actuaciones se sumará el sistema de sensorización y alerta de 28 cuencas, también financiado por AWS, que engloban 634,64 kilómetros cuadrados de superficie en el término municipal.

Se trata de mitigar riesgos asociados a fenómenos naturales, desbordamientos de agua, deslizamientos de tierra, incendios, temperaturas extremas y otros peligros que puedan afectar a las comunidades aledañas y al entorno natural.

"No solo se trata de financiación económica, sino que además vamos a aprovechar el poder de los datos en tiempo real y el análisis a través de la inteligencia artificial para transformar Zaragoza en un municipio faro en Europa, comprometido con la sostenibilidad en las Smart Cities, más resiliente y estableciendo un ejemplo de ciudad inteligente frente a eventos climáticos extremos", ha remarcado Natalia Chueca.