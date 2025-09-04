Concluye la reparación de daños causados por las tormentas en la A-1506, entre Letux y Herrera de los Navarros

Las obras han consistido en la reparación de las obras de drenaje y en la restitución del firme. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reconstrucción de las obras de drenaje transversal y reparación del firme de la carretera A-1506, entre los términos municipales de Letux y Herrera de los Navarros --puntos kilométricos 38 y 65--, han concluido esta semana, con un presupuesto final de 637.858,07 euros.

Se trata de una actuación de emergencia llevada a cabo por la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras tras el episodio de lluvias torrenciales acaecidas en la tarde-noche del 13 de junio en las inmediaciones de Herrera, Moyuela y Azuara, que provocaron la repentina crecida de los ríos Cámaras y Aguasvivas, causando graves destrozos en varios puntos de la carretera autonómica A-1506, fundamentalmente en el firme y en varias obras de desagüe transversales.

Dada la magnitud de los destrozos y el peligroso estado en que quedó esta vía de titularidad autonómica que une Daroca con Belchite y comunica diversos municipios de ambas comarcas se hizo necesaria la contratación de la obra de emergencia que ha realizado la empresa Mariano López Navarro en el plazo de dos meses y medio sin necesidad de realizar un corte total de la vía para facilitar la movilidad en la zona, muy afectada por los cortes en la A-222 en el puente de Belchite y la A-2306 en el puente de Azuara, han indicado desde el Gobierno de Aragón.

El director general de Carreteras e Infraestructuras, Miguel Ángel Arminio, ha destacado que el Gobierno de Aragón "ha actuado de la manera más rápida y eficaz posible para devolver la normalidad a la movilidad en los municipios de la zona, rehabilitando el firme y consolidando y ampliando, en algunos casos, la capacidad hidráulica de las obras de drenaje de la A-1506 en el tramo afectado por las tormentas de junio".

Respecto a la reapertura del puente de la A-222 en Belchite ha señalado que "muy pronto habrá buenas noticias".