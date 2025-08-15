Concluyen las fiestas de San Lorenzo de Huesca con máxima afluencia de y ausencia de delitos contra la libertad sexual

Archivo - Cientos de oscenses en las fiestas de San Lorenzo en la capital altoaragonesa - AYUNTAMIENTO DE HUESCA - Archivo

HUESCA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas patronales de Huesca, en honor a San Lorenzo, concluyen esta noche después de nueva días de máxima afluencia de visitantes y ausencia de delitos contra la libertad sexual, según ha destacado la Policía Nacional.

Estas fiestas, caracterizadas tanto por una concurrencia máxima, como por el trabajo policial preventivo y una inmediata reacción ante incidentes "han permitido que se disfruten con una gran seguridad", han resumido desde este Cuerpo Policial.

La celebración de las fiestas de San Lorenzo conlleva el aumento consecuente de congregación de personas, por lo que la Policía Nacional, en coordinación con Policía Local, han mantenido desplegado un dispositivo para garantizar el orden público, la seguridad de los asistentes y el normal desarrollo de los actos.

En la eficacia del dispositivo son claves tanto el refuerzo policial procedente de las Comisarías de Jaca, Canfranc y de la Jefatura Superior de Aragón, como la "excelente" coordinación con el resto de cuerpos policiales y servicios de emergencia, ascendiendo a más de 450 agentes los implicados en la seguridad de la ciudad.

Así, este refuerzo por unidades especializadas en orden público, como las Unidades de Intervención Policial y las Unidades de Prevención y Reacción, la instalación de nuevas cámaras de seguridad, y el trabajo conjunto de Seguridad Ciudadana de todos los cuerpos policiales en la ciudad han sido "claves" para la seguridad en las zonas de ocio, con la presencia disuasoria de agentes de orden público, así como la rápida reacción en casos de peleas.

CINCO DENUNCIAS POR LESIONES Y TRES DETENCIONES

Pese a la máxima afluencia de este año en estas zonas de ocio, se han contabilizado cinco denuncias por lesiones recibidas, sin revestir gravedad.

Asimismo, también en colaboración con Policía Local, se han realizado tres detenciones por resistencia en intervenciones por alteración del orden, al mostrar los implicados una resistencia activa a los agentes intervinientes.

A estas se suman las detenciones practicadas por vigilantes de seguridad a dos espectadores que, tras ser requeridos para abandonar las gradas por alteración del orden durante la lidia, mostraron resistencia y acometieron a los vigilantes.

También se ha detenido a una persona por robo con violencia al tratar de sustraer mercancía expuesta por un vendedor ambulante, a quien llegó a agredir propinándole una patada.

Estas unidades de seguridad ciudadana y orden público también han velado por retirar objetos peligros y sustancias estupefacientes de las zonas de ocio, llevándose a cabo 66 denuncias por tenencia y consumo de drogas y 5 denuncias por porte de armas prohibidas.

Además, un varón ha sido detenido como presunto autor de tráfico drogas, aprehendiéndose 8,76 gramos de ketamina destinadas a la venta.

Los agentes han velado porque los establecimientos y los diversos eventos cumplieran con las medidas de seguridad adecuadas y su personal se encontrara trabajando cumpliendo los requisitos administrativos preceptivos, realizándose inspecciones por parte de la Unidad de Seguridad Privada de Policía Nacional, así como por el Grupo de Extranjería, en conjunto con la Inspección Provincial de Trabajo.

No ha habido ninguna denuncia ni intervención por delitos contra la libertad sexual, han subrayado desde la Comisaría Provincial de Huesca.

ROBO DE MÓVILES

El número de denuncias por extravío o sustracción de teléfonos móviles ha descendido considerablemente este año, dato en el que influye tanto la labor informativa y preventiva realizada, como la detección y detención de delincuentes especializados en estos delitos.

El grueso de los hurtos de teléfonos móviles tuvo lugar durante la tarde-noche del día 9 y la madrugada del día 10 de agosto. La detención por agentes de Policía Nacional y Policía Local durante la madrugada del día 10 de agosto del integrante de un grupo itinerante dedicado al robo de teléfonos móviles, frenó estas cifras puesto que el grupo, conformado por al menos seis delincuentes especializados, cesó en esta actividad delictiva al verse detectado y abandonaron la ciudad. A esta intervención, se suman otros dos detenidos por hurtos de móviles al descuido.

PULSERA IDENTIFICATIVAS PARA NIÑOS

En estas fiestas, los niños han portado por primera vez pulseras identificativas que la Policía Nacional repartió durante los días 7 y 8 de agosto en una mesa informativa instalada en la plaza Navarra. A diferencia de otros años, no se ha realizado ninguna intervención por niños extraviados.