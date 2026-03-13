Concluyen las obras de emergencia en el Monasterio de San Victorián

La consejera de Educación, Cutura y Deporte en funciones y la directora general de Patrimonio Cultural han visitado el Monasterio una vez concluidas las obras de emergencia y urgencia. - GOBIERNO DE ARAGÓN

PUEYO DE ARAGUÁS (HUESCA), 13 (EUROPA PRESS)

La consejera de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Tomasa Hernández, ha visitado este viernes el Monasterio de San Victorián, situado en el municipio de Pueyo de Araguás, en la Comarca oscense de Sobrarbe, para comprobar el resultado de las obras de emergencia ejecutadas en los últimos meses, destinadas a reparar daños recientes y garantizar la estabilidad del conjunto monumental, que se suman a una trayectoria continuada de actuaciones del Gobierno de Aragón desde hace más de dos décadas.

La responsable autonómica, quien ha estado acompañada por la directora general de Patrimonio Cultural, Gloria Pérez, ha podido comprobar la finalización de los trabajos urgentes realizados tras la tormenta del pasado verano, entre ellos la sustitución del faldón de cubierta de la nave principal de la iglesia, que había sufrido desprendimientos por el viento y requería una actuación inmediata para evitar daños mayores. La intervención ha supuesto una inversión de 102.049,18 euros.

Asimismo, han terminado las obras de urgencia en el muro de cerramiento del cementerio, con un presupuesto de 19.000 euros, destinadas a reparar inestabilidades y colapsos puntuales en la fábrica de mampostería.

Hernández ha celebrado también el avance de las actuaciones realizadas en 2024, entre ellas el recalce de cimentación y la consolidación estructural en el ámbito sur del monasterio, con una inversión de 633.381,58 euros, financiada a través de los fondos MRR. Estas obras han contribuido a reforzar una de las zonas estructuralmente más frágiles del conjunto.

FUTURAS ACTUACIONES

En paralelo, se encuentran actualmente en fase de supervisión la redacción del proyecto de consolidación del Palacio Abacial y el Claustro y el proyecto de derribo del cuerpo añadido en la fachada sur, que permitirán continuar con la recuperación integral del monumento.

La consejera en funciones ha anunciado que las actuaciones previstas para 2026 incluyen un estudio sobre el recorrido de las aguas subterráneas y el desagüe del claustro, clave para prevenir humedades y filtraciones que afectan de manera recurrente a la estabilidad del conjunto. Este análisis permitirá planificar futuras obras de canalización y drenaje que garanticen la adecuada conservación del monasterio.

Hernández ha ensalzado que todas estas intervenciones se suman al amplio historial de actuaciones llevadas a cabo desde hace más de dos décadas para detener el deterioro del monasterio, considerado uno de los más antiguos de la Península Ibérica.

Entre ellas figuran recalces, consolidaciones, restauraciones de cubiertas, acondicionamiento de espacios para visitas guiadas, trabajos arqueológicos y mejoras estructurales de la iglesia, el claustro, la torre y los espacios anexos.

La consejera ha subrayado que el compromiso del Gobierno de Aragón con la conservación del patrimonio cultural se refleja en este conjunto, y ha recordado que San Victorián constituye "un enclave histórico de enorme valor, cuya preservación requiere constancia, inversión y una planificación rigurosa".

LA IMPORTANCIA DE SAN VICTORIÁN

Situado en la localidad de El Pueyo de Araguás, a los pies de la Peña Montañesa, los orígenes del Monasterio de San Victorián se remontan a época prerrománica, aunque lo más apreciable en la actualidad procede de época barroca, con elementos medievales y otros de carácter popular.

En la actualidad, sólo se conserva una parte de las numerosas dependencias que formaron parte de este conjunto --recinto murado, iglesia, torre, claustro, cementerio, herrería o limosnería, palacio abacial y hospedería--, mientras que de otras se aprecian restos reconocibles en diferente medida.

El Monasterio de San Victorián fue declarado bien de interés cultural (BIC), con la categoría de monumento, en 2002.