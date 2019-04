El concurso '¡Qué bello es vivir... en mi pueblo' invita a redescubrir el medio rural a través de relatos

Publicado 04/04/2019 19:16:11 CET

ZARAGOZA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra sobre Despoblación y Creatividad de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha entregado esta tarde los premios de la primera edición del concurso '¡Qué bello es vivir... en mi pueblo!', un certamen que invita a redescubrir, a través de relatos y vídeos, las ventajas de vivir en el medio rural.

En declaraciones a los medios de comunicación en el edificio Paraninfo, donde se ha desarrollado la entrega de premios, el director de la cátedra, Luis Antonio Sáez, ha observado que para combatir la despoblación es también necesario "el deseo de querer estar ahí, el compromiso, y una de las cosas que más nos ayuda a abrir la mente y descubrir cosas es la literatura".

Por eso, se ha organizado la primera edición de este evento que anima a escribir y leer "para reconocer esas raíces, esos vínculos" con el medio rural. El concurso estaba dirigido a jóvenes y personas mayores de 65 años de toda la provincia y se han presentado medio centenar de participantes.

"Hay gente que ha escrito desde la ciudad, gente que ha escrito desde el medio rural, porque al final el medio rural es algo que nos desborda y sobre todo en un territorio como el nuestro". Sáez ha opinado que "esa dualidad que se hace entre ciudad y medio rural está muchas veces forzada".

"Todos somos de muchos sitios, casi ninguno somos de uno solo y lo bueno es que para que se desarrolle el medio rural necesita de la ciudad y para que la ciudad tenga calidad de vida también necesita lo rural", por eso en este concurso se ha buscado que se "cruzasen perspectivas y que haya visiones desde distintos puntos", tanto en los relatos como en los vídeos.

En todos los trabajos "late un sentimiento, son muy sentimentales", ha comentado Sáez, al detallar que uno de los relatos está ambientado en el País Vasco. "Lo rural desborda y la literatura te sorprende desde la belleza de los textos para romperte los esquemas y hacerte pensar en más cosas".

"MIRAR LAS FLORES"

El director de la cátedra ha instado a dejar atrás el "victimismo" al hablar de los pequeños municipios, al sostener que "todo tiene espinas, pero hay que mirar las flores". En este sentido, ha manifestado que "muchas veces los propios jóvenes creen que la idea de éxito es ajena al mundo rural", pero cuando se interioriza "puedes redescubrir" sus ventajas.

La entrega de estos reconocimientos se ha celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, con un acto que ha estado conducido por el escritor Antón Castro y ha incluido una parte musical con el guitarrista clásico Marcos Castrillo.

En las categorías de relato infantil --de 8 a 12 años-- y juvenil --de 13 a 18-- podían participar todos los centros educativos de la provincia, mientras que la categoría senior --mayores de 65 años-- estaba abierta a las residencias de mayores y los centros de día.

GANADORES

En la categoría de relato juvenil, la ganadora ha sido Helena Polo, de 14 años y alumna del IES Luis Buñuel de Zaragoza, por el texto 'El último roble'. "He querido expresar que en los pueblos se vive mucho más tranquilo que en la ciudad, representar el amor de una hermana mayor hacia un hermano pequeño, como la familia se apoya y que allí se vive de una forma diferente".

Jara Camarasa, de 12 años y estudiante del Colegio Antonio Machado de Zaragoza, ha ganado en la categoría infantil con 'Mi sueño, vivir en el pueblo'. En su relato ha explicado que "aunque en la ciudad haya más recursos que en el pueblo, no hay que dejar a los pueblos olvidados porque hay momentos y cosas que se viven que en la ciudad tampoco se valoran mucho", como el tiempo con los amigos, el silencio, la naturaleza o la unión con la familia.

En la categoría senior, el ganador ha sido Alfredo Val del Prim, de la Asociación Tercera Edad de San Mateo de Gállego, con su obra 'Pequeña venganza'. "Presenté una historia que había vivido en mi familia personalmente y tenía ganas de contarla. Es un homenaje a toda esa serie de personas que con la mecanización de la agricultura se tuvieron que desplazar a las grandes capitales, que no eran felices allí y que consiguen al final volver a su pueblo".

Por último, en la categoría de vídeo ha ganado el colegio Mateo Valero de Alfamén, por su trabajo '¡Qué bello es vivir... en mi pueblo!', coordinado por el profesor Tomás Digón quien ha detallado que con el vídeo deseaban "animar a la gente para que venga a Alfamén a visitarnos y poner nuestro granito de arena para evitar la despoblación". Para ello, es necesario "que se cuiden las carreteras, que no se cierren las escuelas en los pueblos y no desaparezcan los médicos, porque si no hay servicios es imposible que la gente pueda vivir allí".

Los primeros premios están dotados con un trofeo y 300 euros en gastos para la biblioteca y para material docente o lúdico, mientras que se han concedido también en cada categoría menciones especiales, con un trofeo y 150 euros en gasto para la biblioteca y para material docente o lúdico.