La conexión entre la marca Opel y Zaragoza protagoniza una exposición en Mobility City, con 25 piezas únicas en el mundo

La firma alemana ha lanzado el concept Opel Corsa GSE Visión Gran Turismo, que fusiona dimensión digital con el mundo real

ZARAGOZA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mobility City alberga una nueva exposición: 'Opel love'. En esta ocasión, este emblemático espacio de Fundación Ibercaja acerca a los visitantes la historia "indisoluble" de la marca alemana y la planta de fabricación zaragozana en Figueruelas. Reúne 25 piezas únicas en el mundo y podrá visitarse hasta el próximo mes de marzo de 2026.

La inauguración ha contado con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Ejecutivo autonómico, Manuel Blasco; el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo; el mánager de Opel Classic, Leif Rohwedder; el director de Mobility City, Jaime Armengol; y el comisario de la muestra y exdirector de la planta de Stellantis Zaragoza, Antonio Cobo.

El recorrido a través de la exposición lo conforman un total de 25 piezas, que reúnen desde coches clásicos y vehículos que consiguieron grandes hitos para la marca y el mundo del automóvil hasta otros elementos como máquinas de coser o bicicletas.

Mobility City, como el espacio de referencia para hablar sobre la movilidad sostenible del futuro va mucho más allá con esta exposición y, además de mostrar coches icónicos, prototipos únicos o recuerdos de otros tiempos, la muestra reconoce el valor de las personas que han hecho posible la historia de la marca en Zaragoza y proyectar así en el futuro un legado de esfuerzo, ingenio e innovación.

'Opel love' intenta mostrar "la historia de amor de lo que ha sido una marca, prácticamente, con unos 45 años ya en Aragón, con esta tierra. Esa unión, esa historia de amor, es algo de lo que en el mundo actual de la industria es muy difícil hablar", ha expresado Antonio Cobo.

El objetivo de la exposición es mostrar "pasado, presente y futuro" de la marca Opel, ha comentado el comisario, quien ha detallado que el pasado se representa en la relación de los orígenes de la firma "fabricando máquinas de coser y evolucionando a las bicicletas, siendo el fabricante número uno del mundo a finales del siglo XIX, para luego iniciarse en la fabricación de vehículos, desde carruajes motorizados hasta la producción en masa".

Además, "Opel fue el primer fabricante europeo en tener una línea de fabricación y poder llevar sus productos, democratizarlos para todo el mundo", ha rememorado Cobo.

En lo que respecta al futuro, se dibuja a través del 'concept car', es decir, de la visión que tiene Opel de los vehículos del futuro, que se ha desvelado en primicia en Mobility City y donde permanecerá, aproximadamente, dos semanas.

SECTOR ESTRATÉGICO EN ARAGÓN

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón ha destacado la automoción como uno de los sectores "más arraigados a nuestra tierra" por su capacidad de "revolucionar" la economía regional, especialmente Opel, una marca "protagonista" de la transformación de la comunidad autónoma a lo largo de estos últimos 40 años.

"Opel vino para impactar, para ser referente y para ser además también trascendente. Ha conseguido que una vez más se vea en Aragón una tierra con una capacidad de liderazgo que, sin duda alguna, va a hacer que en los siguientes años, se lleve a cabo un proceso de transformación ligado a la tecnología", ha aseverado Vaquero.

El director general de Fundación Ibercaja ha señalado que Aragón "forma parte inseparable de la marca alemana desde hace más de cuatro décadas" y esta muestra es "una oportunidad para adentrarse en esta historia de afecto, de amistad, duradera, fuerte y que mira siempre hacia el futuro".

DESDE RÜSSELSHEIM

Entre las diferentes piezas llegadas desde la fábrica en Rüsselsheim, Alemania, se encuentran el Patent-Motorwagen Sistema Lutzmann2, el primer automóvil de Opel (fabricado en 1899) y el que marcó el comienzo de una era, cuyo parecido con una carroza sin lanza para enganchar caballos es innegable. La singularidad de esta pieza es que probablemente sea el único modelo que queda todavía en el mundo.

Uno de los momentos clave en la historia de Opel fue la aparición del modelo 'Doktorwagen', cuando el automóvil dejó de ser un bien de lujo para convertirse en un vehículo de uso diario. Tales fueron sus ventas, que la marca pasó de vender 100 coches en 1902 a 1.000 en tan solo 4 años.

Otro de los vehículos que los amantes de los clásicos sabrán apreciar será el 4 CV 'Laubfrosch' con su peculiar color verde- de ahí su nombre que se traduce por 'rana arborícola'- y el primero producido en masa en una línea de montaje.

En la actualidad, en Europa solo quedan alrededor de 100 ejemplares en circulación, cuidados con mucho cariño por sus propietarios. Junto con estos modelos, y en orden cronológico, la exposición también reúne piezas como el elegante Admiral (1939), el Kapitän, que, en 1956, fue el número 2 millones en salir de la fábrica en Rüsselsheim.

También se puede ver el primer deportivo de la marca, el Couplé Diplomat fabricado en 1969. Otro de los elementos a los que se hace referencia en la exposición es la sensibilización que tuvo Opel ya en los años 70 en torno a la importancia de la seguridad en la conducción. Este aspecto lo materializa a la perfección el Opel OSV 40, cuyas siglas ya indicaban su cometido: Opel Safety Vehicle.

LA LLEGADA DEL CORSA A ZARAGOZA

Un vehículo que no podía faltar en la exposición es el Corsa, cuyo modelo Corsa A, la marca del rayo fabricó más de 3,1 millones de unidades. Y a lo largo de seis generaciones, hasta hoy, la cifra asciende a más de 14 millones. Con la fabricación del Corsa, entra en escena Zaragoza y la apertura de la fábrica en Figueruelas donde comenzó a fabricarse este vehículo. También podrá verse el Corsa B 'Moon'.

Los visitantes podrán conocer también prototipos como el Scamp 2, una idea que exploraba el mundo de los mini SUV y crossovers urbanos o el 1995 MAXX, un innovador concepto de coche urbano del futuro.

El viaje a través de Opel en Mobility City finaliza en siglo XXI con tres de sus últimos modelos: el futurista 2011 RAKe de propulsión ecológica, cuyo diseño se trasladó en gran parte casi sin cambios a la producción en serie del Opel Mokka.

El último modelo de la exposición es el Manta GSe ElektroMOD, el primer restomod eléctrico de Opel, con potente par en el eje trasero, cero emisiones y diseño reinterpretado con rasgos modernos en interior y exterior. Diseñado por un pequeño grupo de ingenieros, diseñadores y técnicos en Rüsselsheim, cuenta con premios recibidos en París y Alemania.

Antonio Cobo ha resumido: "Opel ha sido un motor en la economía de Aragón y Aragón se ha modernizado a la vez que Opel ha contribuido a ello. Todos los empleados de Opel, toda la base de proveedores, los diferentes gobiernos que han ayudado incansablemente a la marca, las instituciones financieras y políticas, toda esa unión durante 50 años intentamos traerla aquí con ese sentimiento, con esa unión entre la marca y la tierra".

LANZAMIENTO MUNDIAL DEL NUEVO CONCEPT OPEL

Coincidiendo con la inauguración de esta muestra, Opel ha elegido este espacio como el lugar para realizar el lanzamiento mundial del concept Opel Corsa GSE Visión Gran Turismo, que se acerca a los próximos modelos GSE en el segmento de automóviles pequeños. Entre sus características destaca que acelera de 0 a 100 en 2 segundos y alcanza los 320 kilómetros por hora.

Además fusiona, por primera vez, la dimensión digital con el mundo rea Fundación Ibercaja, que en 2026 celebrará sus 150 años de historia, comparte con Opel una visión de futuro basada en la innovación, el compromiso con las personas y la transformación constante.