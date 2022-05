El congreso de diversidad 'LGTBI+@work' en las empresas será en Zaragoza y reunirá a mas de cien directivos

ZARAGOZA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El congreso de diversidad 'LGTBI+@work' en las empresas se celebrará, por primera vez, en Zaragoza, y reunirá a mas de cien profesionales de los equipos directivos de compañías españolas el próximo 29 de junio, en una jornada que tendrá lugar en el espacio Out Of Office, ubicado en el Hotel Innside de la capital aragonesa, coincidiendo con la semana del Día del Orgullo.

Este congreso es una extensión del que anualmente tiene lugar en Madrid, a iniciativa del Instituto de Empresa Business School, que es una de las escuelas de negocio en inglés más prestigiosas y de la que forman parte directivos de todo el mundo. Será el tercer evento en diversidad LGTBI en el ámbito laboral y lo acogerá Zaragoza.

En la presentación del congreso ha participado la vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández; la concejal de Igualdad, María Antoñanzas, acompañadas por la directora del Instituto del Aragonés de la Mujer (IAM), María Goikoetxea, y el responsable de la organización del evento, Carlos Piñeyroa.

En rueda de prensa, Sara Fernández, ha comentado que la diversidad y la inclusión generan una mayor productividad en las empresas porque se multiplica la capacidad de aprender y crecer. "La diversidad es un acelerador del talento y la innovación", ha aseverado la vicealcaldesa, para destacar "las bondades de que las empresas tengan equipos multidisciplinares porque evidencian que esa puesta en común es enriquecedora". En este sentido, versarán los testimonios que se van a abordar en primera persona en el congreso 'LGTBI+@work' de Zaragoza.

Sara Fernández ha confiado en que sea el primer de muchos otros eventos que vengan después a Zaragoza porque es "evidente" el interés de las empresas que forman parte de esta iniciativa.

AVANZAR

La directora del IAM, María Goicoechea, ha añadido que estos actos enriquecen la ciudad y es "muy buena noticia" que se celebre en Zaragoza "que ha demostrado que es una ciudad acogedora, diversa y que todo ello suma riqueza". Además, ha considerado que es "justo" reconocer" la trayectoria del movimiento LGTBI, que ha luchado por su derechos, también en el ámbito de la empresa.

"La igualdad se tiene quedar en todos los ámbitos", ha subrayado la directora del IAM y, por eso, es "tan importante" tener testimonios en primera personas que son referencia para otros y pueden ayudar a muchas compañías den un paso adelante, como ya se hace con los planes de igualdad, para avanzar en el reconocimiento a los valores de igualdad y respeto a la diversidad.

Ha elogiado la colaboración interinstitucional y con entidades como Cepyme y Cámara de Comercio porque es de forma transversal como se logran estos avances.

El organizador del congreso, Carlos Piñeyroa, ha informado de que este evento se produce desde hace más de diez años, a iniciativa del Instituto de Empresas, en su vertiente internacional.

Este año, se complementa el evento de Madrid con un capítulo nacional que es el que se desarrolla en Zaragoza, en español, para empresas españolas y con el protagonismo exclusivo de directivos y profesionales españoles que comentarán sus experiencias como miembros del colectivo LGTBI y en sus empresas. "Traen esa vivencia en primera persona y expondrán como mejorar el producto o servicio que ofrecen dando voz a estas personas en un ambiente de respeto a la diversidad", ha sintetizado.

CIUDADES MEDIAS

Tras subrayar que es un evento "único" en España de estas características, ha contado que en esta primera convocatoria de Zaragoza vendrán distintos tipos de empresas, cuyo objetivo ha sido "democratizar" las prácticas inclusivas y de igualdad y que ya se producen en grandes corporaciones de Madrid o Berlín. Ahora se trata de "normalizarlo" en ciudades de tamaño medio" y en las propias empresas para que la igualdad y la diversidad "tengan como protagonistas a estas personas que reivindican la diversidad como elemento de mejora".

"Es la versión 3.0 de las empresas en el ámbito de la igualdad y se buscar darles protagonismos para que la diversidad sea de forma auténtica en el ámbito laboral", ha resumido Piñeyroa.

Entre las empresas "con audacia" que han confirmado su asistencia figuran Adidas, Industrias Arpa, Fundación Edelvives y Avanza. También hay tres entidades que han colaborado como CEOE Aragón, Cámara de Comercio de Zaragoza y la Asociación Somos de Zaragoza.

La concejal de Igualdad, María Fe Antoñanzas, ha manifestado que este congreso internacional recala en Zaragoza para hablar con el tejido empresarial de la importancia de la diversidad en las empresas porque las empresas buscan talento y crean ambientes de trabajo más inclusivos.

"Es aprovechar todas las capacidades de las personas de sus propias singularidades y buscar una sociedad más inclusiva", ha indicado Antoñanzas, para asegurar que España es de los países más abiertos de la UE, pero en el ámbito laboral "falta por dar pasos y avanzar". No obstante, ha considerado que se está en el buen camino con eventos como este de finales de junio.

FORMATO

Antoñanzas ha abundado en la importancia del valor que se aporta al trabajo al desarrollar ambientes que "enriquecen, retienen el talento e impulsan la diversidad porque además, todo ello atrae el talento hacia las empresas".

Tras decantarse a favor de buscar un ambiente diverso e inclusivo en el ámbito laboral, ha dicho que hay que apoyar todas las actuaciones que fomenten la igualdad y la diversidad, en este caso, en el mundo empresarial.

Con el lema 'El coraje de ser tú,, el congreso se celebrará el 29 de junio en el espacio 'Out of Office' del Hotel Innside Zaragoza con un formato dinámico consistente en microponencias de no más de 25 minutos.

Sin exceder ese tiempo, seis directivos y directivas pertenecientes al colectivo LGBT+ contarán en primera persona cómo han influido desde su condición y con una actitud proactiva en sus empresas para introducir mejoras en las políticas de diversidad. Compartirán también cómo su visión LGTB les ha ayudado a ser "mejores líderes", más inclusivas e innovadoras, y, por tanto, a mejorar sus organizaciones.

PONENTES

Entre las ponentes, figuran la directora de Ashoka España, Irene Milleiro, dedicada a la innovación social; el CEO de Euphoria, Mahmoud Assy, activista de los Derechos Humanos y refugiado político por su condición gay; y la directora y cofundadora de Kimple, Pina Paz, quien ha sido elegida como una de las 75 mujeres emprendedoras del 2020 en el informe anual de "El Referente", la publicación que conecta al ecosistema emprendedor español.

Por su parte, Kimple, una start-up de ámbito educativo, ha sido elegida como representante española en la mayor competición a nivel global de empresas emergentes.

Además, participan también Eva Díaz, mujer trans que ha trabajado en consultoras internacionales, y que se dedica en la actualidad a asesorar a corporaciones en el ámbito del liderazgo y la igualdad y el Global Head of Growth --jefe de expansión-- de Cabify, Rodrigo Díaz.

La edición de Zaragoza será la "antesala" del evento internacional de Madrid, que se celebrará el 1 y 2 de julio, en la Torre IE Business School, y que se podrá seguir en "streaming" desde el Out of Office de Zaragoza.

El Out of Office es el primer 'bleisure coworking' --espacio de

trabajo en el que se unen a partes iguales ocio y negocio,-- desarrollado por MHI y Grupo Init.

Para inspirar y abrirse al resto de la ciudad, han creado cuatro "clubs" sobre asuntos de interés para impulsar mejores proyectos empresariales, que son Cultura Agile, Impacto Sostenible, Moda Sostenible y Diversity LGTBIQ+ en el trabajo, donde se enmarca esta

iniciativa.