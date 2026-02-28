El Congreso de Periodismo de Huesca acogerá la mesa redonda 'La guerra de Israel contra la prensa en Gaza'

Mesa redonda 'Silenciar la verdad: la guerra de Israel contra la prensa en Gaza' que organiza Amnistía Internacional el 12 de marzo --18.45 horas-- en el Congreso de Periodismo de Huesca. - CONGRESO DE PERIODISMO DE HUESCA

ZARAGOZA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Periodismo de Huesca acogerá el jueves 12 de marzo, a las 18.45 horas, la mesa redonda 'Silenciar la verdad: la guerra de Israel contra la prensa en Gaza', organizada por Amnistía Internacional en Aragón, para analizar las dificultades, riesgos y consecuencias de informar desde la Franja porque la ofensiva israelí en Gaza no solo ha golpeado a la población civil, sino también a quienes tratan de contar lo que ocurre.

El acto, abierto al público, reunirá a periodistas y profesionales que han vivido de primera mano las restricciones informativas y el impacto del conflicto en la libertad de prensa.

Este espacio, además, estará moderado por el periodista y responsable de Medios de Comunicación de Amnistía Internacional España, Ángel Gonzalo. Entre los ponentes estará Kayed Hammad, fotoperiodista gazatí que durante los últimos dos años se convirtió en uno de los ojos del asedio ante la prohibición de acceso a la prensa internacional al interior de la Franja.

Gracias al castellano que aprendió en su juventud durante su paso por Málaga, trabajó como fixer para periodistas, organizaciones humanitarias y diplomáticos.

Durante la ofensiva israelí impulsó, junto al periodista Mikel Ayestaran, la serie Menú de Gaza, un proyecto que denunciaba el uso del hambre como arma de guerra mostrando cada día, durante más de un año, los platos que su familia lograba llevar a la mesa mientras trataban de sobrevivir en el norte del enclave.

A su vez, Hammad logró salir de Gaza el pasado 25 de junio junto a su esposa e hijos tras varios intentos fallidos y gracias a la presión de amigos y profesionales que reclamaron su evacuación.

La mesa contará también con la participación de Núria Garrido, corresponsal de la Agencia EFE en Jerusalén, que desde 2023 cubre sobre el terreno la situación del pueblo palestino. Con 27 años viajó a Ucrania para informar sobre la invasión rusa en 2022 y, desde entonces, ha seguido conflictos internacionales como enviada especial.

Intervendrá igualmente Cristina Saavedra, periodista, amiga personal de Kayed Hammad y expresentadora de informativos en La Sexta, cadena que dejó para centrarse en su proyecto de cooperación en Costa de Marfil con la ONG Global Humanitaria.

Con esta mesa, el Congreso de Periodismo de Huesca vuelve a situar la libertad de prensa y la protección de quienes informan en el centro del debate, en un contexto internacional en el que el acceso a la información y la seguridad de los periodistas se han convertido en cuestiones clave para la defensa de los derechos humanos.

MIRAR AL MUNDO Y MIRAR HACIA DENTRO

El Congreso de Periodismo de Huesca abrirá su XXVII edición con la conferencia inaugural de Cristina Olea, corresponsal de TVE en Washington desde 2018, que analizará la actualidad política estadounidense en un contexto marcado por la polarización y la fractura social.

Si la sesión inaugural situará el foco en el escenario internacional, la tarde del jueves 12 de marzo mirará hacia el interior de las redacciones con la mesa 'Redacciones al límite: cuidar al periodista, cuidar el periodismo', una de las principales novedades de esta edición. Contará con la participación de Mar Cabra, Mehdi Lebouachera, María Sánchez Díez. Moderado por Pilar Balet, el debate versará sobre el impacto de la precariedad, la presión y la sobrecarga laboral en la salud mental de los profesionales y reflexionará sobre qué medidas pueden adoptar los medios para mejorar sus condiciones de trabajo.

El programa se completará con otras mesas ya confirmadas. Entre ellas, se encuentra el espacio 'De la investigación periodística al documental en plataforma', con Adolfo Moreno, Tomás Ocaña, Izaskun Pérez y Aldara Diéguez.

Por otro lado, la mesa 'Periodismo local: contar desde cerca' analizará el valor del periodismo de proximidad como generador de confianza y cohesión social, con la participación de Laura Alcalde, Aida Acitores, Alba Fité y Eva Defior, bajo la moderación de Quico Chirino.

Por su parte, 'Innovar para no desaparecer: cómo se reinventa el periodismo', moderada por José Alberto García Avilés, reflexionará sobre la transformación del sector desde la narrativa, el diseño visual y la inteligencia artificial, con Sara I. Belled, Emma Esser y Santiago Tejedor.

Además, en esta edición se entregarán el Premio Porquet, impulsado por el Gobierno de Aragón; Premio Blasillo al ingenio en internet, patrocinado por el Ayuntamiento de Huesca, y el nuevo Premio de Comunicación Rural, impulsado por la Diputación Provincial de Huesca, que reconoce la importancia de contar el territorio con rigor y visibilizar el periodismo hecho desde los pueblos.

INSCRIPCIONES ABIERTAS CON BONIFICACIONES

Las inscripciones para participar en el Congreso de Periodismo de Huesca continúan abiertas y cuentan con distintas modalidades y tarifas adaptadas a perfiles profesionales y académicos.

La inscripción general tiene un coste de 150 euros, mientras que la tarifa bonificada para socios y socias de la FAPE o de colegios profesionales es de 100 euros, previa acreditación.

Las personas en situación de desempleo y los estudiantes universitarios de grado o postgrado (curso 2025-2026) pueden inscribirse por 50 euros. Por otro lado, los socios y socias de Periodistas de Aragón podrán inscribirse por 50 euros, sin necesidad de aportar documentación, y los socios con beca o en situación de desempleo, así como los estudiantes preasociados, podrán beneficiarse de una tarifa reducida de 40 euros, acreditando su situación.

El Congreso de Periodismo de Huesca, cuyas inscripciones pueden realizarse a través de la página web oficial del evento, está organizado por la Asociación de Periodistas de Aragón y cuenta con el patrocinio del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Huesca, la Diputación Provincial de Huesca, Telefónica y Renfe, como tren oficial.