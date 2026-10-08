Un congreso reunirá en Teruel a expertos del sector micológico de más de 29 países

El foro IWEMM celebrará su 12o edición en la capital turolense del 12 al 17 de abril. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Teruel acogerá el próximo abril la 12ª edición del Taller Internacional sobre Setas Micorrízicas Comestibles (en inglés IWEMM), un foro global dedicado a los hongos comestibles y a la gestión sostenible de los recursos micológicos forestales.

El encuentro, que hasta ahora cuenta con cerca de 100 preinscripciones, reunirá a científicos de instituciones universitarias e investigadores de más de 29 países, empresas líderes y representantes internacionales del sector micológico, entre ellos la Asociación de Truficultores Europeos (ATE).

Los detalles han sido explicados en rueda de prensa por Joaquín Juste, presidente de la Diputación de Teruel; Carlos Méndez, segundo teniente alcalde de Teruel, Rosa María Sánchez, delegada territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Isabel Doñate, gerente de ATRUTER, y Fernando Martínez Peña, Coordinador del Congreso y Director del Instituto Europeo de Micologia.

El congreso ha sido organizado por el Instituto Micológico Europeo (EMI) y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA CSIC) y cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Teruel, el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón. Asimismo, la Asociación de Truficultores de Teruel (ATRUTER), como entidad representativa del sector trufero turolense, forma parte del comité organizador y contribuye activamente al desarrollo del congreso.

"Desde Teruel hemos sido pioneros en muchas cosas. Lo fuimos en el jamón, y también lo hemos sido en la Indicación Geográfica Protegida de la Trufa de Teruel, gracias a ATRUTER, su trabajo y su constancia, pero también la colaboración siempre de los servicios agropecuarios, de la Diputación Provincial, del Chantre y de su responsable, Fernando Guillén, que lleva toda una vida dedicada a promocionar, a trabajar y a impulsar esa calidad excepcional, de la que todos podemos disfrutar, de los productos de Teruel", ha declarado Juste.

Durante seis días, el IWEMM12 combinará sesiones científicas de alto nivel con talleres participativos, visitas de campo y laboratorios vivos, articulados en torno a los grandes retos globales de la micología aplicada: biodiversidad, ecología, evolución, genética y genómica; micosilvicultura, gestión forestal, cambio climático y resiliencia; ciencia ciudadana, conservación, micología participativa y redes de cooperación; servicios ecosistémicos culturales: micoturismo, desarrollo rural, etnomicología y patrimonio biocultural; micotecnologías, alimentación y salud y cultivo de trufa y cultivo de otros hongos micorrícicos.

El objetivo central del encuentro es alinear la investigación internacional con las necesidades reales de los emprendedores, gestores y agentes del territorio, favoreciendo soluciones adaptadas al cambio global y a la transición hacia modelos productivos más sostenibles.

El programa se completa con visitas técnicas a dos paisajes micológicos de referencia mundial, como Sarrión y Mora de Rubielos y el Parque Micológico de la Comunidad de Albarracín.

"Como aquí se ha dicho, y no es nada nuevo, Teruel obviamente es la capital mundial de la trufa. En esto lo único que vamos a hacer es aportar esa visibilidad a nivel mundial. Pero es que hablamos de algo más también, de todo ese patrimonio micológico que se ha comentado. Y ya no solamente por el producto, sino también por el potencial de todos sus servicios ecosistémicos, incluido la parte del micoturismo y el trufiturismo, todo ese potencial que podemos tener ahí", ha explicado Fernando Martínez.

Además del programa científico principal, el IWEMM12 acogerá tres reuniones paralelas de alto valor estratégico para la comunidad internacional de la micología aplicada y la truficultura: La Asamblea General de la Asociación de Truficultores Europeos (ATE); el proyecto europeo MycoHeritage-Promoting European Solidarity and Citizen Participation through Mycological Heritage, y una reunión del Grupo de Micología Forestal y Truficultura de la Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF).

Tras la celebración del congreso, el WEMM12 también ofrecerá un tour exclusivo del 17 al 22 de abril de 2027 que permitirá a los participantes adentrarse en algunos de los territorios micológicos más emblemáticos de España. Durante seis días y cinco noches, el itinerario comprenderá un recorrido por varias localizaciones de la península que combina visitas técnicas, patrimonio histórico, gastronomía territorial y lectura del paisaje.

PREMIOS INTERNACIONALES 'GOLDEN MYCOHERITAGE AWARDS'

El European Mycological Institute (EMI) entregará los Golden Mycoheritage Awards (GMA), un reconocimiento internacional destinado a distinguir a aquellas personas que han demostrado una dedicación excepcional a la construcción de redes de cooperación, al fortalecimiento de alianzas entre territorios y a la promoción, el desarrollo y la protección del mundo fúngico.

Estos galardones subrayan el valor del compromiso individual en la consolidación de una comunidad micológica global, abierta y colaborativa, y refuerzan la misión del EMI de impulsar la solidaridad europea a través del patrimonio micológico.

La organización invita a empresas, asociaciones e instituciones locales y regionales a sumarse al programa de patrocinio del IWEMM12, con el fin de reforzar la visibilidad del tejido empresarial turolense, mejorar la accesibilidad del congreso y facilitar la participación internacional.