El consejero aragonés de Agricultura de la "bienvenida" a toda medida de la UE que alivie la burocracia del sector

Archivo - El consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Javier Rincón. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, ha dado la "bienvenida" este martes a toda medida de la Unión Europea que alivie la carga burocrática de los agricultores.

En declaraciones a Europa Press, Rincón a aplaudido el respaldo del Parlamento Europeo a la propuesta de la Comisión para flexibilizar los requisitos ambientales exigidos a las explotaciones agrarias en el marco de la Política Agraria Común (PAC).

El consejero Javier Rincón ha manifestado que "toda medida que contribuya a aliviar la carga burocrática de nuestros agricultores es bienvenida, garantizándose que no se desvirtúe el objetivo de sostenibilidad que la PAC persigue desde hace décadas".

Sobre el paquete 'Ómnibus III', el consejero ha señalado que "es positivo que se reconozca automáticamente el cumplimiento de requisitos medioambientales por parte de explotaciones ecológicas certificadas".

Respecto a la propuesta de ayuda de crisis a través de los fondos de desarrollo rural, Rincón ha defendido que "debe ser obligatoria para todos los Estados miembro, como plantea la Eurocámara, y debe incluir también los brotes de enfermedades animales como causa justificada de apoyo financiero".

En relación con el umbral de pérdidas para acceder a fondos nacionales para seguros agrarios, el consejero ha elogiado la propuesta de reducirlo al 15%: "Es una medida realista que puede facilitar el acceso a la cobertura de riesgos, especialmente en explotaciones pequeñas o vulnerables que son las más expuestas a los riesgos climáticos y de mercado".

Por último, ha reiterado la posición del Gobierno de Aragón sobre el futuro de la PAC: "Nos oponemos frontalmente a cualquier reforma que suponga recortes presupuestarios o diluya el papel de las comunidades autónomas en la gestión. La PAC necesita certezas, no incertidumbres, y necesita una gobernanza que respete la diversidad territorial y el papel de los agricultores en la cadena de valor".