El consejero de Hacienda de Aragón dice que muchas propuestas de Vox "son absolutamente inasumibles porque son ilegales"

El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro. - FABIÁN SIMÓN.

ZARAGOZA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha afirmado que muchas de las propuestas que Vox ha planteado esta tarde en su reunión sobre los presupuestos con el presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, "son absolutamente inasumibles porque son ilegales".

En declaraciones a los medios de comunicación, Bermúdez de Castro ha continuado indicando que otras propuestas no se pueden llevar a cabo "hoy por hoy con la legislación de nuestro país" y que "cuando uno gobierna lo primero es cumplir la ley".

Como ejemplo, ha mencionado la petición de rechazo del Pacto Verde Europeo, recordando que Azcón ya se ha posicionado en contra de las medidas que dificulten el trabajo de los agricultores por la burocracia, "pero no puede estar en contra del cien por cien del Pacto Verde" y está a favor de algunas medidas del mismo, como la energía nuclear.

En cuanto a la limpieza de los ríos, ha dicho que "existe una clara legislación ambiental" y que "Nolasco cogió el tractor y se dio una vuelta por el entorno del río, pero no se metió en el río porque es ilegal", añadiendo que el Gobierno regional ha hablado con la CHE para firmar un convenio sobre los ríos y barrancos que necesitan una limpieza más urgente, "pero dentro de la legalidad", porque "no va a haber ningún funcionario que firme una limpieza del río sin tener el permiso correspondiente".

En cuanto a la inmigración, ha defendido la "legal, segura y ordenada", puntualizando: "Vamos a cumplir la ley". También ha aseverado que no entiende que haya que suprimir "de manera radical cualquier tipo de subvención a cualquier entidad que ayuda a inmigrantes", poniendo el ejemplo de los Hermanos de la Cruz Blanca.

"CON LA BOCA PEQUEÑA"

Según el consejero, Nolasco "dice no a estos presupuestos con la boca muy pequeña" porque "sabe que son unos buenos presupuestos para la comunidad" y ha observado que se han presentado con la misma fórmula --el power point-- que cuando el PP estaba coaligado con Vox.

Ha tildado al portavoz de Vox de "sectario" por situar en el socialismo "todo lo que no es su forma de pensar" y le ha respondido diciendo que el PP Aragón toma sus propias decisiones y no toma como referencia ninguna comunidad autónoma "y menos la Valenciana", que Nolasco ha citado "quince o veinte veces".

Bermúdez de Castro ha avanzado que Azcón y Nolasco se reunirán otra vez "y las que hagan falta", pero no será "un mareo y un trasiego de papeles", afirmando que los 'populares' están tan lejos del PSOE como de Vox en este momento porque representa "la centralidad".

"Las posturas siguen siendo muy lejanas" porque Vox sigue en una posición "inamovible", se ha quejado Bermúdez de Castro, adelantando que habrá una reunión a finales de semana "y habrá un sí o un no y no habrá más mareos", manifestándose poco optimista de que Vox cambie sus preceptos.

SALAZAR

En otro orden de cosas, Roberto Bermúdez de Castro ha opinado que la secretaria general del PSOE, Pilar Alegría, debería dar a todos una "explicación" de por qué hace un mes comió con el ex asesor de Moncloa Paco Salazar, acusado de violencia machista. Le ha pedido que diga "de qué habló en esa comida, si habló de las denuncias y por qué se reunió con él".