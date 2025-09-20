El consejero Javier Rincón ensalza el esfuerzo por conservar las tradiciones en la IX Feria del Manubles de Torrelapaja

TORRELAPAJA (ZARAGOZA), 20 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, ha visitado este sábado la IX Feria del Manubles, que por primera vez se celebra en la localidad de Torrelapaja, en la cabecera del valle que da nombre al encuentro.

Acompañado por el alcalde de la localidad, José María Martínez, además de otras autoridades locales y comarcales, Rincón ha destacado "el esfuerzo de los pequeños municipios para mantener vivas tradiciones que unen, dinamizan y atraen visitantes".

La Feria del Manubles, con más de 30 expositores, se ha consolidado como una cita de referencia en el mes de septiembre dentro de la Comarca de Calatayud, tras recorrer distintas localidades de la zona y alcanzar ya su novena edición.

En esta ocasión, Torrelapaja acoge un programa completo con una treintena de puestos de alimentación y artesanía, además de visitas guiadas, exposiciones, charlas y actuaciones musicales. La entrada es gratuita lo que convierte al evento en un punto de encuentro abierto a toda la ciudadanía de la Comarca Comunidad de Calatayud.

REFUERZO DE LA IDENTIDAD DEL TERRITORIO

Durante la inauguración, Rincón ha subrayado que este tipo de iniciativas "ponen en valor el trabajo de los productores locales, generan oportunidades económicas y refuerzan la identidad del territorio". Asimismo, ha animado a los visitantes a recorrer los stands y descubrir la riqueza de productos del valle, desde frutas y hortalizas hasta quesos, repostería o artesanía, destacando que "Aragón es tierra de calidad, de esfuerzo y de compromiso, y en ferias como esta se demuestra con orgullo".Como emblema de esta edición, la organización ha elegido la imagen del histórico tractor Ebro Super 55, símbolo del vínculo del valle con el campo y con quienes han trabajado la tierra durante generaciones. El consejero ha destacado que la Feria del Manubles es "un ejemplo de cómo la unión entre instituciones y vecinos puede dar vida a nuestros pueblos y proyectarlos con ilusión hacia el futuro".