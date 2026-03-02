El consejero Manuel Blasco: "Alquézar ha hecho una rehabilitación ejemplar durante los últimos 40 años"

Blasco y Moncada, junto a la alcaldesa del municipio y miembros de la corporación. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ALQUÉZAR (HUESCA), 2 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, ha visitado hoy Alquézar, uno de los municipios más antiguos integrados en la red de Los Pueblos Más Bonitos de España y cuyas conocidas pasarelas reciben más de 140.000 visitantes al año, consolidándose como uno de los principales destinos turísticos del territorio y un ejemplo de equilibrio entre conservación del paisaje y desarrollo turístico sostenible.

El recorrido ha comenzado con una reunión en el consistorio de la localidad, con la alcaldesa Ana María Blasco, tras la cual el consejero ha visitado los principales atractivos turísticos del municipio junto al director general de Turismo y Hostelería, Jorge Moncada.

"Alquézar ha hecho una rehabilitación ejemplar durante los últimos 40 años", ha indicado el consejero, quien ha recordado que el Gobierno de Aragón está realizando actuaciones en vivienda y también "con el Instituto del Agua en la estación depuradora de aguas residuales".

Asimismo, Blasco ha conocido de primera mano el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Saborea Guara Somontano, dotado con 1 millón de euros y que actualmente se encuentra ejecutado al 72%. En el marco de este plan, Alquézar está ejecutando la línea de actuación "Olivares vivos, huertos perimetrales y pastoreo preventivo".