El consejero Octavio López pide disculpas y niega que quisiera "alentar la confrontación" en el chupinazo de Huesca

El DJ y productor oscense Andrés Campo (2i), y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna (3i), durante el lanzamiento del cohete anunciador de las Fiestas de San Lorenzo 2025, a 9 de agosto de 2025, en Huesca, Aragón (España). Detras, el consejero de Fomento. - Verónica Lacasa - Europa Press

ZARAGOZA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha pedido disculpas "a quien se haya podido sentir ofendido" por lo sucedido en el pregón de las Fiestas de San Lorenzo de Huesca y ha asegurado que "en ningún momento" ha estado en su ánimo "alentar la confrontación o la descalificación".

Así ha reaccionado el consejero aragonés tras la polémica generada por las imágenes recogidas por los medios de comunicación en el balcón del Ayuntamiento de Huesca durante el pistoletazo de salida de las fiestas, donde parte de la multitud coreaba insultos contra el presidente del Gobierno --'Pedro Sánchez, hijo de puta'-- mientras hablaba la concejala de Fiestas, Nuria Mur, y López le decía "déjales, déjales, que están contra Pedro Sánchez".

Estos hechos han provocado las críticas por parte del PSOE oscense, que ha cargado también contra la alcaldesa de la ciudad, Lorena Orduna, por su "sectarismo", al entender que estaba retrasando el pregón para que continuaran los gritos contra Sánchez.

No obstante, López ha aclarado que se dirigió a la edil de Fiestas "para hacerle ver que no se le escuchaba en la calle y que la algarabía la multitud hacían inaudibles sus palabras". A su juicio, esto queda acreditado por los gestos de la propia alcaldesa, "pidiendo con sus brazos que se aplaque el griterío para poder seguir con el pregón".

El consejero, que representaba al Gobierno de autonómico en la apertura oficial de las fiestas de la capital altoaragonesa, ha recalcado que, a lo largo de su dilatada trayectoria política, "es conocido por todos los actores políticos" que su talante está "en las antípodas de lo que puede desprenderse de dichas imágenes" y que se ja mostrado siempre partidario del respeto, del diálogo y del acuerdo, "eludiendo cualquier tentación de confrontación y más aún de descalificación".

"Con la misma convicción puedo asegurar que jamás he incurrido en desconsideración, ni política ni personal, hacia ningún compañero o adversario político. Ese va a seguir siendo siempre el criterio que guíe mi actuación", ha concluido López, antes de reiterar sus disculpas "a quien se haya sentido molesto u ofendido en esta ocasión".