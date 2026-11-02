El Consistorio concederá a Ander Herrera la Medalla al Mérito Deportivo 'Ciudad de Zaragoza'

La alcaldesa Natalia Chueca entregará la distinción a Ander Herrera durante la Gala del Deporte de Zaragoza. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza concederá a Ander Herrera la Medalla al Mérito Deportivo Ciudad de Zaragoza, en reconocimiento a su trayectoria futbolística y a su vinculación con la capital aragonesa. La alcaldesa Natalia Chueca entregará a Herrera esta distinción durante la Gala del Deporte de Zaragoza, cuya celebración está prevista en una fecha todavía por determinar.

El centrocampista, formado en las categorías inferiores del Real Zaragoza, debutó con el primer equipo el 1 de febrero de 2009, en un partido frente al Levante UD. Formó parte de la primera plantilla durante tres temporadas, hasta su salida al Athletic Club en el verano de 2011. Su progresión le llevó posteriormente a jugar en equipos de primer nivel europeo, como el Manchester United y el Paris Saint-Germain, además de vivir una etapa en el fútbol argentino con Boca Juniors.

En 2026, Ander Herrera regresó al Real Zaragoza en uno de los momentos deportivos más complicados de la historia de la entidad, tras el descenso a Primera Federación. Su vuelta responde a la voluntad de ayudar al equipo de su ciudad a recuperar su lugar en el fútbol profesional, en un gesto de compromiso con el club en el que se formó y al que siempre se ha declarado emocionalmente vinculado.

Ha disputado competiciones nacionales e internacionales y ha conquistado títulos como la UEFA Europa League y la FA Cup con el Manchester United, así como la Copa del Rey de 2024 con el Athletic Club. También formó parte de la selección española sub-20 que conquistó la medalla de oro en los Juegos Mediterráneos de 2009.

Con esta concesión, Ander Herrera se incorporará a la relación de deportistas y entidades distinguidos con la máxima condecoración deportiva municipal. En anteriores ediciones la han recibido figuras como el patinador Javier Fernández, el piloto Carlos Sainz, el ciclista Alberto Contador, el baloncestista Pau Gasol y la nadadora paralímpica Teresa Perales, además de clubes históricos como el Stadium Casablanca y el Centro Natación Helios.