La construcción de 169 viviendas libres en el solar del antiguo Colegio Jesús y María podría comenzar en 2027

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, y el representante de la sociedad mercantil Bilbao Patrimonial SL, Félix Llorente Sanz, firman el convenio para hacer vivienda en antiguo Colegio Jesús y María - DANI MARCOS

ZARAGOZA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La construcción de 169 viviendas en el solar del antiguo Colegio Jesús y María podría comenzar en 2027 y de forma paralela a las obras de urbanización una vez que se superen los trámite administrativos que han comenzado con la firma del convenio que permitirá regenerar este vacío urbano del centro de Zaragoza.

El convenio lo han firmado el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, y el representante de la sociedad mercantil Bilbao Patrimonial SL, Félix Llorente Sanz.

La rúbrica de este convenio, derivado de la modificación aislada 211 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza (PGOU), culmina un complejo procedimiento técnico y administrativo que superó su aprobación definitiva hace dos años.

Serrano ha subrayado que con este acuerdo se "acaba un vacío urbano que degradaba la ciudad desde hace más de 30 años y es un ejemplo de como el Gobierno de Zaragoza entiende en urbanismo, que no solo es hacer obras transformadoras para absorber la mayor demanda de vivienda, sino que con una estrategia e inteligencia de ciudad y criterios urbanístico se completan vacíos urbanos que distorsionan la realidad de la ciudad desde hace más de 30 años".

EL CONTENIDO

Este acuerdo supone la construcción de 169 viviendas libres, un viario público y suelo de equipamiento para que el Ayuntamiento de Zaragoza desarrolle un proyecto al servicio de los vecinos del distrito, ya que presenta carencias como centros de personas mayores o instalaciones deportivas, ha apuntado Serrano.

Además, la ciudad obtendrá dos suelos en Las Fuentes, en concreto en la calle Miguel Servet y en la calle Doctor Iranzo para la construcción de viviendas para jóvenes en régimen de alquiler asequible y para la ampliación de una zona verde, así como una compensación económica de 3,4 millones de euros que revertirá en inversión municipal, ha detallado Serrano.

El eje central de esta intervención se sitúa en lo suelos situados entre la calle de Cortes de Aragón, la calle Carmen y la avenida de Goya, que supone una superficie de 8.951,93 metros cuadrados de suelo urbano consolidado; además esta parcela recupera el uso residencial que ostentaba con anterioridad al año 1986.

Con este nuevo marco normativo el ámbito reduce su edificabilidad residencial final a 25.719,35 metros cuadrados, que se concentrará sobre una porción de terreno privado de 4.951,63 metros cuadrados, donde la promotora y dueña de los suelos, podrá levantar hasta 169 nuevas viviendas.

Como contrapartida directa para el interés ciudadano, la sociedad mercantil cederá de forma gratuita otros 4.000,30 metros cuadrados, el 44,69 por ciento de la superficie total del solar original, a favor del la ciudad. "Estos terrenos de cesión se destinarán íntegramente a suplir el déficit histórico de equipamientos públicos que sufre esta céntrica zona, conformando una actuación de dotación de un incalculable valor para la calidad de vida de los vecinos", ha recordado Serrano.

El acuerdo estipula también unas directrices concretas sobre el diseño de la parcela de este antiguo colegio de modo que el tratamiento superficial de los espacios libres entre las parcelas privadas y públicas se ejecute en condiciones similares, manteniéndose ambos sin "ningún tipo de cerramiento arquitectónico para garantizar un acceso peatonal ininterrumpido desde los viales adyacentes hacia todos los locales y zaguanes de planta baja", ha comentado Serrano.

Desde un punto de vista jurídico, el convenio nace con una vigencia temporal de 18 meses, prorrogables por seis meses adicionales, periodo en el que se deberá aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación y realizar todas las inscripciones registrales correspondientes.

PARCELAS

La parcela de la calle Doctor Iranzo 7, aporta 641,30 metros de superficie y tiene una valoración económica tasada por los técnicos en 1.365.175,39 euros, que servirá así para ampliar la zona verde del parque o glorieta de Ciudad de Sarajevo.

La segunda aportación patrimonial está también en Las Fuentes, en el barrio de Montemolín, en el número 139 de la calle Miguel Servet. Se trata de la parcela residencial de 810,04 metros cuadrados de suelo con una edificabilidad asignada de 1.917,25 metros cuadrados de techo, con capacidad para 30 viviendas para alquiler asequible destinadas a jóvenes. Esta parcela, libre de cargas y valorada en 1.269.239,36 euros, podría tener un especial interés para estudiantes de Veterinaria, dada su proximidad a la Facultad, ha anotado Serrano.

Dentro del acuerdo figura que Bilbao Patrimonial SL asumirá el coste de las demoliciones de las naves o edificaciones que ocupa actualmente estas fincas. Tras la entrega física de estas dos parcelas, valoradas en su conjunto en más de 2,6 millones de euros, el importe restante que los promotores deben aportar a las arcas municipales para terminar de saldar el déficit dotacional y el 10 por ciento de los aprovechamientos urbanísticos será de 3.432.541,66 euros, dinero que se ingresará a favor del Ayuntamiento de manera inmediata.