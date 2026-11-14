El consumo de alcohol desciende entre los aragoneses de 14 a 18 años, pero el riesgo en adultos supera la media nacional

Consumo de alcohol de los jóvenes entre 14 y 18 años - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública del Departamento de Sanidad ha alertado de que el consumo de alcohol ha descendido entre los estudiantes aragoneses de 14 a 18 años, aunque el consumo de riesgo en la población adulta supera la media nacional.

Según el informe elaborado por esta área con motivo del Día Mundial Sin Alcohol que se celebra este domingo, 15 de noviembre, entre 2023 y 2025, la proporción de estudiantes aragoneses de 14 a 18 años que afirma haber consumido alcohol alguna vez en la vida ha pasado del 80,7% al 76,2%. El consumo en los últimos 12 meses se ha reducido del 78,7% al 73,5% y el de los últimos 30 días, del 62,1% al 57,7%.

Pese a este descenso, más acentuado en los grupos más jóvenes, el alcohol continúa siendo la sustancia psicoactiva más consumida por los adolescentes, con niveles muy próximos a la media nacional.

El consumo es mayor entre las chicas y aumenta con la edad: el 56,3% de los estudiantes de 14 años ha probado el alcohol alguna vez, proporción que se eleva hasta el 86,8% a los 17 años.

El porcentaje de alumnado que declara haberse emborrachado alguna vez en la vida ha descendido del 55,5% al 49,6%. Esta reducción, de 5,9 puntos porcentuales, es más pronunciada que la registrada en el conjunto de España, donde se ha pasado del 47,5% al 44,1%.

CONSUMO EN ATRACÓN

Las alumnas presentan una prevalencia mayor que los alumnos: el 52,3% de ellas se ha emborrachado alguna vez, frente al 46,8% de ellos. El consumo en atracón o binge drinking también ha disminuido de forma moderada, aunque se mantiene por encima de la media nacional.

En 2025, el 31,1% de los estudiantes aragoneses ha realizado este tipo de consumo en los últimos 30 días, frente al 34,4% de 2023. En España, la prevalencia ha pasado del 28,2% al 24,7%.

Por sexos, el 31,9% de los alumnos lo ha practicado en el último mes, frente al 30,3% de las alumnas.La participación en botellones en los últimos 12 meses ha bajado del 51,3% al 46,2%, por encima todavía del promedio nacional (41,6%).

Las chicas participan más que los chicos (49,0% frente a 43,4%) y la práctica aumenta con la edad, desde el 22,2% a los 14 años hasta el 57,0% a los 17 años.

La compra directa sigue siendo la forma más habitual de conseguir alcohol entre los estudiantes debido a la facilidad para su adquisición y a la baja percepción de riesgo, aunque se ha reducido de forma significativa, del 33,5% en 2023 al 27,1% en 2025, y se acerca a la media nacional (24,6%). También ha descendido el acceso a través de personas mayores de edad, del 29,2% al 25,3%.

POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS

En la población aragonesa de 15 a 64 años, el alcohol es la sustancia más consumida: el 93,4% lo ha tomado alguna vez en la vida, frente al 92,9% en el conjunto de España, y el 83% lo ha hecho en el último año, por encima del 76,5% nacional.

Por edades, la mayor prevalencia de consumo en el último año se registra entre las personas de 55 a 64 años (86,8%) y la menor, entre las de 15 a 24 años (79,5%). El consumo está más extendido entre los hombres que entre las mujeres.

Respecto a 2022, destaca el aumento del consumo diario de alcohol en Aragón, que ha pasado del 7,8% al 16,0% y se observa tanto en hombres como en mujeres y en todos los grupos de edad. A nivel nacional, este indicador se ha situado en el 10,5%.

La prevalencia del consumo de riesgo, medido con la escala AUDIT entre quienes han bebido en el último año, es del 11,4% en Aragón, superior a la media nacional (8,6%).

BEBIDAS

La cerveza es la bebida más consumida (81,3% en Aragón y 76,1% en España), seguida a distancia del vino o el champán (36,0% y 37,5%, respectivamente).

Las intoxicaciones etílicas son más frecuentes entre los hombres de 15 a 34 años, el 26,9% de los cuales se ha emborrachado en el último año, frente al 21,1% de las mujeres de esa edad, aunque en este tramo han descendido respecto a hace dos años.

El binge drinking está más extendido entre los hombres (25,5%) que entre las mujeres (13,7%).Las admisiones a tratamiento por consumo de alcohol suponen cerca del 40% del total de inicios de tratamiento por sustancias psicoactivas en Aragón, con una tendencia constante desde 2018.

En el caso de las mujeres que acuden a tratamiento, el alcohol es el motivo en torno al 50% de los casos, mientras que en los hombres este porcentaje se sitúa en torno al 36%. En 2025 se registraron 1.550 inicios de tratamiento por cualquier sustancia.

ACTUACIONES

La Dirección General de Salud Pública forma parte del Grupo de trabajo para la prevención del consumo de alcohol coordinado por el Ministerio de Sanidad, cuyas comunidades y ciudades autónomas eligieron como objetivo para 2025 sensibilizar sobre la importancia de evitar la venta y dispensación de alcohol a menores de edad.

Además, el Departamento de Sanidad, en colaboración con el SALUD, el Instituto Aragonés de la Mujer, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Zaragoza, ha iniciado un proyecto comunitario para reducir los riesgos del consumo de alcohol para la salud, especialmente en mujeres en edad fértil y embarazadas, con especial atención a las poblaciones más vulnerables.

Uno de sus documentos de referencia es la Guía sobre prevención y abordaje de la exposición al alcohol en el embarazo, aprobada por la Comisión de Salud Pública en abril de 2025 y distribuida entre profesionales sanitarios, sociales y entidades que trabajan con mujeres.

Salud Pública ha promovido también formación en estrategias de prevención ambiental y reducción de riesgos con perspectiva de género en la organización de eventos festivos, dirigida a profesionales de hostelería, de prevención de adicciones y a organizadores de fiestas locales.

En 2025 y 2026 se ha trabajado especialmente con las comarcas del Matarraña, Campo de Cariñena, Campo de Borja, Cuencas Mineras, Bajo Aragón-Caspe, la Ribagorza y Bajo Martín.En el ámbito educativo, la Dirección General de Salud Pública y el Departamento de Educación ofrecen a los centros docentes de toda la comunidad programas centrados en la adquisición de habilidades para la vida, la promoción de estilos de vida saludables y la prevención de adicciones.

Por su parte, los Programas Especializados en Adicciones de ayuntamientos y comarcas con los que Salud Pública mantiene convenios desarrollan programas de prevención en la hostelería, en el ámbito familiar y de reducción de daños en el ocio nocturno y las fiestas locales.

Las entidades sin ánimo de lucro, a través de la convocatoria anual de subvenciones vinculada al IV Plan Autonómico de Adicciones, desarrollan asimismo proyectos de prevención en los ámbitos familiar, comunitario y laboral, grupos de ayuda mutua y proyectos de reducción de daños.