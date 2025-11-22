Consumo recuerda que los ciudadanos tienen derecho a recibir sus facturas en papel

ZARAGOZA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón recuerda que las empresas están obligadas a ofrecer la factura en papel en cualquier compra o contratación, salvo que el consumidor haya dado expresamente su consentimiento para recibirla en formato electrónico, tal como explica la directora general, Inma de Francisco. La factura en papel no ha de tener ningún coste añadido.

Este derecho está recogido en el Real Decreto Legislativo 1/2007, que establece que la facturación en papel debe ser la opción predeterminada en todos los contratos con consumidores. Para que una empresa pueda enviar facturas electrónicas, debe solicitarlo previamente y obtener el consentimiento expreso del usuario.

RECLAMACIONES Y ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

En caso de que una empresa incumpla, los consumidores deben presentar su reclamación primero ante el servicio de atención al cliente de la propia empresa, que está obligada a responder en el plazo máximo de un mes. Si la respuesta no es satisfactoria o no se recibe contestación, el consumidor puede acudir a los servicios de Consumo de las administraciones.

La Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón pone a disposición sus canales de atención, como el teléfono gratuito 900 12 13 14 y el correo electrónico consultaconsumo@aragon.es