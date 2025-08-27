El contingente aragonés desplazado al incendio de Garaño (León) se centra en controlar y extinguir las llamas - INFOAR

ZARAGOZA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo INFOAR del Gobierno de Aragón, desplazado al incendio forestal de Garaño (León), ha trabajado durante la jornada de este miércoles en el sector noroeste, entre las localidades de Mora de Luna y Sagüera de Luna, realizando labores de control y liquidación.

Este convoy --el cuarto enviado desde el 14 de agosto-- está formado por 33 personas: dos brigadas terrestres y una helitransportada con su helicóptero, cada una dirigida por un Agente de Protección de la Naturaleza (APN).

El operativo incluye además dos autobombas, tres técnicos --dos de ellos GADEX--, un APN adicional y dos capataces, han detallado desde INFOAR.