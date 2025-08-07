Controlado el incendio de la zona del Parrizal de Beceite (Teruel)

TERUEL 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que ha afectado este jueves a la zona del Parrizal, en el término municipal de Beceite (Teruel), está ya controlado, ha informado Infoar.

En estos momentos trabajan en la zonadel incendio tres brigadas terrestres y dos autobombas del Gobierno de Aragón, han informado las mismas fuentes.

La superficie quemada se estima entre una y dos hectáreas de pinar. La rápida actuación del operativo de Infoar ha conseguido frenar el avance del fuego, declarado en una zona de difícil acceso, en una hora complicada y en un día crítico por el alto riesgo de incendios forestales.

Se ha desactivado la situación operativa 1 del nivel 1 de Protección Civil de la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO), activándose la situación operativa 0 Nivel 0.