Convocadas ayudas por 550.000 euros para compensar a las explotaciones ganaderas por los incendios del verano en Aragón

Archivo - Sucesos.-AMPL.-Estabilizado el incendio forestal declarado en el núcleo de Nachá (Huesca) - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este lunes la Orden AGA/1535/2026, por la que se convocan subvenciones por un importe total de 550.000 euros destinadas a compensar las pérdidas sufridas por las explotaciones ganaderas como consecuencia de los incendios registrados durante los meses de junio, julio y agosto de 2026. Las ayudas se centran en las pérdidas ocasionadas por la imposibilidad de aprovechar las superficies de pastoreo afectadas por el fuego.

Las subvenciones se dirigen a las zonas afectadas por los incendios declarados como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil. En total, el ámbito territorial de la convocatoria comprende zonas afectadas de 38 municipios aragoneses, de los que 21 pertenecen a la provincia de Huesca, 11 a Zaragoza y 6 a Teruel.

Podrán solicitar estas ayudas los titulares de explotaciones ganaderas inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) que cumplan los requisitos establecidos y dispongan de superficies de pastoreo afectadas dentro de los perímetros de los incendios contemplados en la convocatoria.Las ayudas están destinadas a explotaciones de producción y reproducción de ganado ovino, caprino, bovino y equino, en las condiciones recogidas en la orden. Quedan excluidas las explotaciones intensivas, los cebaderos y las explotaciones de autoconsumo.

CÁLCULO DE LAS AYUDAS

La cuantía correspondiente a cada explotación se determinará teniendo en cuenta el número de unidades de ganado mayor (UGM), la proporción de superficie de pastoreo afectada por los incendios y el periodo de compensación establecido para cada zona.

El cálculo contempla una cantidad de 3 euros por unidad de ganado mayor y día, ajustada según el grado de afección de los pastos de cada explotación.

Plazo y presentación de solicitudes

El plazo para presentar las solicitudes será de diez días hábiles y comenzará este martes 27 de octubre, tras la publicación hoy de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).

La tramitación se realizará exclusivamente de forma electrónica, a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón, en aragon.es/tramites, mediante el procedimiento número 11915.

Para consultas sobre la convocatoria, los interesados pueden dirigirse al Servicio de Modernización de Explotaciones de la Dirección General de Desarrollo Rural a través del correo 'contingencias_sme@aragon.es'.