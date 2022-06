Las convocatorias de estabilización de 2.552 plazas de la DGA se publicarán este año y se celebrarán antes de 2025

ZARAGOZA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las convocatorias de estabilización de 2.552 plazas de la plantilla de funcionarios de la Administración General de la DGA, Educación y Sanidad se publicarán este año y se celebrarán antes de terminar 2024.

Así lo ha indicado el director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios del Gobierno de Aragón, Esteban del Ruste, quien ha comparecido en Comisión de las Cortes autonómicas para informar sobre la aprobación de la oferta de empleo público (OPE) para este año como medida urgente para reducir la temporalidad en la Administración autonómica.

Del Ruste ha apuntado que en Educación se ofertarán 481 plazas para oposición y 321 para concurso, mientras que en Sanidad serán 474 para oposición y 705 para concurso, y en la Administración General serán 264 para oposición y 307 saldrán a concurso.

Además, habrá 1.977 plazas de oferta ordinaria por tasa de reposición entre los tres sectores y, actualmente, están en trámite 3.592 plazas de la Administración General.

"Con las cuentas que hemos echado no va a haber especial problema en conseguir el porcentaje que se nos está pidiendo", una temporalidad del 8 por ciento, ha continuado Del Ruste, quien prevé que "sin duda" de estas convocatorias se derivará una litigiosidad por parte de "alguien que considere que no es la decisión más ajustada a derecho y nos demande", también porque ciudadanos que no pertenezcan a la Administración demanden a la DGA "por eliminar alguna convocatoria que ya estaba en marcha".

En cuanto al abuso de temporalidad, el motivo por el que la UE acordó que se redujera mediante las convocatorias, Del Ruste ha considerado que "habrá que ver caso por caso" porque "si una persona lleva 15 años con nosotros, se ha convocado seis veces una oposición y no se ha presentado, no se puede llamar abuso de temporalidad", puntualizando que "hay casos donde, realmente, se ha producido abuso, pero no son mayoritarios, ni mucho menos", sino que "la gran mayoría han tenido la posibilidad de utilizar los medios propuestos por la Administración para estabilizar" el empleo.

NUEVO DECRETO

El director general ha avanzado que el Gobierno regional aprobará un nuevo Decreto de selección de personal que regulará la simplificación de exámenes, la agrupación de las pruebas en las mismas fechas siempre que sea posible, y la sustitución de los tribunales, "que tantos problemas nos dan", por "algo diferente que permita una gestión más eficaz y rápida".

"Yo sí confío en que podamos sacar adelante todos los procesos, más de 300", ha dicho Del Ruste, quien ha comentado que la DGA dispone de dos años para hacerlo: "Lo intentaremos, pondremos todos los medios", ha dicho.

Ha señalado que el Gobierno de Aragón ha valorado hacer una proyección de todas las plazas del personal que se podría jubilar en los próximos años y llevarlas al proceso extraordinario de estabilización, pero esta medida entra en conflicto con la ley autonómica que exige que haya oferta de empleo cada año con la tasa de reposición.

GRUPOS

La diputada del PSOE Beatriz Sánchez ha destacado "el esfuerzo sin precedentes" que el Gobierno de Aragón está haciendo para reducir la temporalidad y ha recordado que en el anterior Gobierno de España de Mariano Rajoy "apenas hubo tasa de reposición y se batieron récords de interinidad" en el empleo público.

Desde el grupo parlamentario del PP, Ana Cristina Sainz se ha preguntado "por las medidas concretas" que el Gobierno de Aragón va a poner sobre la mesa para reducir la tasa de interinidad, así como por los "medios materiales y personales del Instituto de Administración Pública" para llevarlas a cabo.

En representación de Cs, José Luis Saz, se ha mostrado preocupado por aquellos trabajadores de la DGA que han sufrido una posición de abuso, "para que vean resuelta su salida a permanecer en la administración" y se ha preguntado por la "fortaleza jurídica" del Gobierno de Aragón respecto a futuras sentencias judiciales.

Por parte de Podemos, la parlamentaria Marta de Santos ha pedido el reconocimiento "del trabajo y la valentía" de la gestión del Departamento, y ha destacado "el acuerdo unánime" en esta cuestión tanto en los agentes sociales y como en los miembros del cuatripartito.

Desde CHA, Carmen Martínez ha reconocido "el mérito y capacidad de trabajo" de los empleados que llevan años en situación de interinidad y ha apostado por "mantener la oferta ordinaria" y "no confundir los deseos y anhelos con lo que dice la norma".

El diputado de VOX, David Arranz, ha dicho que la media de temporalidad del empleo público "es preocupante" y no ha dejado de crecer desde 2012 porque "llevamos años alimentando la bestia de la temporalidad y ningún Gobierno ha hecho nada para solucionarlo". Ha considerado que este es "un problema estructural" y que "un país donde todos aspiran a ser funcionarios es un país condenado al fracaso; es insostenible".

En representación del PAR, el diputado Jesús Guerrero ha dicho que hay que "minimizar el impacto de un problema que lleva presente muchos años" y ha felicitado la labor del Departamento en una situación "muy compleja".

El parlamentario de IU, Álvaro Sanz, ha opinado que el proceso de estabilización "se va a quedar muy corto" y ha preguntado cómo se va a reducir la tasa de temporalidad al 8 por ciento, alertando del "incremento potencial de la litigiosidad". También ha dicho que "tres cuartas partes de esta situación la padecen mujeres y esta medida de la DGA no resuelve debidamente el problema", tras lo que ha criticado "la falta de transparencia".