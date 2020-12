La primera persona vacunada en Aragón dice que "es el único medio para despachar al bicho"

ZARAGOZA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La primera persona vacunada contra la COVID-19 en Aragón, Emilia Nájera, de 80 años, de la Residencia 'Romareda' del IASS, en Zaragoza, ha afirmado este domingo que "hay que hacerlo porque es el único medio que tenemos, de momento, para despachar al bicho de España".

Una sanitaria ha inyectado la vacuna de Pfizer a Nájera a las 12.00 horas en una sala de la residencia, donde a continuación se han vacunado también otros dos residentes, Manuel Cebolla y Carmen García, así como dos trabajadores socio-sanitarios de la misma, María Sanz y Fernando Artal.

Emilia Nájera ha declarado que "no hay que ser valiente" para vacunarse, sino "pensar en las cosas, que lo hacen todo a favor de nosotros".

"A ver si podemos abrazarnos; el día que coja a mis hijas no las soltaré en no sé cuánto tiempo", ha continuado Nájera, quien ha comentado que tiene cinco nietos. Este año no ha podido celebrar las Navidades, ni las fiestas del Pilar, "nada de nada", ha lamentado.

Por su parte, María Sanz ha manifestado su emoción y ha considerado que "es muy importante dar seguridad y confianza a todos los sanitarios y socio-sanitarios", tras lo que ha expresado su apoyo a la ciencia y la tecnología, indicando que "esto nos va a sacar de esta crisis", para concluir afirmando que "la vacuna tiene que ser un valor ciudadano que tenemos que compartir porque si no lo hacemos todos no va a ser eficaz al cien por cien".

Posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación, la consejera de Sanidad, Sira Repollés ha señalado que las vacunas son "necesarias, seguras y suficientes", mientras que la titular de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha aseverado que "hoy es un día de esperanza porque empieza el final de algo que nos ha condicionado la vida durante mucho tiempo".

