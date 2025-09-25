Corrales (Podemos) pide la amnistía para 'Los 6 de Zaragoza', "antifascistas y demócratas"

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Podemos en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, ha pedido este jueves, en la segunda jornada del Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, la amnistía para 'Los 6 de Zaragoza', "antifascistas y demócratas", asegurando que "el antifascismo es ser demócrata".

En su intervención, ha llamado la atención sobre "la debilidad parlamentaria" del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, quien "vive de la inercia, que se le está acabando", añadiendo que "su minoría hace que no se puedan aprobar leyes, cosas que prometieron y están durmiendo el sueño de los justos", como la reforma del mapa sanitario o la ley de vivienda. "Es incapaz de llegar a acuerdos con Vox", ha dicho.

"Ustedes, los del PP, no engañan a nadie, trabajan para los suyos, los más ricos", le ha espetado, criticando la rebaja del impuesto de sucesiones y "el nuevo regalo fiscal al más puro estilo Montoro, a costa de detraer recursos de las arcas autonómicas".

Sobre "los pocos proyectos que han puesto en marcha", ha mencionado la anunciada compra del estadio del Alcoraz, de la SD Huesca, afirmando al respecto que "el dinero público es para lo público".

Se ha quejado del cierre de 90 aulas en la educación pública "mientras se premia" a la concertada y no se controlan las contratas. En materia universitaria, ha criticado el apoyo del Gobierno de Aragón a los tres nuevos proyectos de universidades privadas, lo que "perjudica a la universidad pública aragonesa", asegurando que con el Gobierno de Azcón "todo está en venta al mejor postor".

En relación a la política de vivienda, "la idea es simple: Alicatar todo el suelo público disponible para que vengan fondos de inversión a forrarse", una solución que es "reírse de la gente", ha opinado.

El diputado de Podemos ha acusado al Gobierno de "lanzar mensajes ultras" y de querer "adelantar a Vox por la derecha", exigiéndole que siga la política de la CDU alemana a este respecto, de aislamiento.

"¿Cuándo va a cumplir la ley básica de bomberos forestales?", le ha cuestionado, rechazando las "palabras huecas" y exigiendo al Ejecutivo medidas para que el operativo de prevención y extinción de incendios "siga siendo la envidia de toda España".

Por último, le ha preguntado a Azcón si "de verdad se cree el discurso triunfalista" y le ha reclamado que "dé una vuelta por Aragón para explicar lo que considera logros a los aragoneses". Ha rechazado "el genocidio palestino" y ha proclamado: "Free Palestina".