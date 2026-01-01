Correos facilita la adquisición de distintivos ambientales de la DGT para la Zona de Bajas Emisiones de Huesca

Archivo - Distintivos ambientales de la DGT. - CORREOS - Archivo

HUESCA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Correos facilita a los propietarios de vehículos a motor la adquisición de los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) para las Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Huesca.

Estos distintivos pueden obtenerse fácilmente en cualquiera de las 21 oficinas de Correos de la provincia, así como a través de sus 88 servicios rurales, que permiten a los vecinos de municipios pequeños recibirlos directamente en sus domicilios.

Las Zonas de Bajas Emisiones se implementan en ciudades con más de 50.000 habitantes, en áreas insulares y en municipios de más de 20.000 habitantes. Su objetivo principal es mejorar la calidad del aire y reducir los niveles de emisiones, promoviendo un entorno más saludable y sostenible para la población.

Correos pone a disposición de la ciudadanía su red nacional de casi 2.400 oficinas y casi 6.000 carteros y carteras rurales, que ofrecen estos distintivos en todo el territorio, incluyendo zonas rurales, evitando desplazamientos innecesarios y brindando un servicio cómodo y accesible.

De este modo, los ciudadanos pueden adquirir los distintivos de forma sencilla y evitar posibles sanciones. Actualmente se comercializan cuatro tipos de etiquetas, según el impacto ambiental del vehículo: 0 emisiones (azul), Eco (azul y verde), Etiqueta C (verde) y Etiqueta B (amarilla). Tienen un coste de 5 euros y están disponibles en dos tamaños, adaptados al tipo de vehículo, siendo una herramienta esencial para la identificación conforme a la normativa vigente.

Además, las oficinas de Correos ofrecen la Baliza V16, conectada y homologada por la Dirección General de Tráfico, que permite señalizar la posición del vehículo en caso de avería o accidente sin necesidad de salir del mismo, lo que contribuye a mejorar la seguridad vial.

La posibilidad de realizar gestiones de la DGT forma parte de la diversificación de los servicios de las oficinas postales. Junto a los tradicionales productos para el envío de cartas y paquetería, las oficinas ofrecen una gran variedad de productos y servicios que facilitan el día a día a la ciudadanía, como ingresar y retirar efectivo a través de Correos Cash, envío de dinero, pago de recibos y tributos, cambio de divisas, Correos Market, Citypaq, acceso al registro electrónico de la Administración, y productos filatélicos, entre otros.