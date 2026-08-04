Cortado un tramo de la AP-2, a la altura de Osera de Ebro (Zaragoza), por incendios en ambas cunetas

Incendio en la AP-2, a la altura de Osera de Ebro (Zaragoza). - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La AP-2 está cortada en ambos sentidos de la circulación a la altura del kilómetro 30, en el término municipal de Osera de Ebro, en la provincia de Zaragoza, por incendios en ambas cunetas.

Según han informado desde la Guardia Civil, en sentido Madrid hay una retención de seis kilómetros, aproximadamente. La circulación, en este caso, se desvía por el kilómetro 43 de la N-II.

Por otro lado, en sentido Barcelona, el tráfico también está cortado y se desvía por Pina de Ebro.