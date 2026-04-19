Corte de tráfico por obras en la A-132 entre Villalangua y Bailo entre este lunes 20 de abril y el miércoles 22

ZARAGOZA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha anunciado el corte de la carretera autonómica A-132 entre las localidades de Villalangua y de Bailo entre este lunes 20 de abril y el próximo miércoles 22 de abril para seguir avanzando en los trabajos de mejora de la vía.

El tramo afectado por el cierre de la circulación estará comprendido entre los kilómetros 46,120 y 64,6 y está previsto que comience este lunes a las 7.00 horas y se prolongue hasta el miércoles 22 a las 15.00 horas.

La obra prosigue mejorando el trazado y el firme de la vía que conecta las comarcas de la Jacetania y la Hoya de Huesca. El pasado mes de febrero se estuvo trabajando en el tramo comprendido entre los kilómetros 64,6 y 52,4 durante cinco días.