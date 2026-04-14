Las Cortes de Aragón celebrarán el 23 de abril "con la misma ilusión" pese al Gobierno en funciones: "Es el día grande"

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha asegurado que el acto institucional del 23 de abril con motivo del Día de San Jorge, Patrón de la Comunidad, se celebrará "con la misma ilusión" que todos los años, a pesar de que el Ejecutivo actual esté en funciones, porque "es el día grande de Aragón, de celebración de todos nosotros".

En la rueda de prensa de presentación de las jornadas de puertas abiertas con motivo del Día de Aragón, la presidenta de la Cámara ha afirmado que "será un día bonito y entrañable". Con respecto a si habrá cambios con respecto a otras ediciones en función de si en esa fecha ya se ha producido la investidura de Jorge Azcón, ha emplazado a que "ya se verá el 23 de abril".

Lo que no ha aclarado todavía es quién recibirá este año la Medalla de las Cortes de Aragón, que es la única distinción que se entregará, ya que el Gobierno autonómico no puede conceder honores al estar en funciones, por respeto a la institución, a la espera de que este miércoles se reúnan la Mesa y la Junta de Portavoces para ello.

Navarro ha expresado que esta semana es "muy especial" para ella, en vísperas de su primer Día de San Jorge al frente del Parlamento aragonés, que lo afronta "convencida de que este palacio debe abrirse cada vez más a los aragoneses, porque son ellos los verdaderos protagonistas de todas las decisiones que se toman aquí", aludiendo tanto a la parte parlamentaria como a la patrimonial e histórica.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

Para ello, la Cámara autonómica ha organizado jornadas de puertas abiertas los días 22, 24, 25 y 26 de abril, en las que se abrirán tanto la zona parlamentaria --para que el público conozca "el día a día", la organización y el funcionamiento de las Cortes-- como la monumental e histórica del Palacio de la Aljafería.

La presidenta del legislativo ha agradecido a los funcionarios de la casa su labor para organizar "en un tiempo récord" estas jornadas de puertas abiertas, que comenzarán el miércoles, 22 de abril, con la salida de la Jorgeada, una 'andada' organizada por Os Andarines d'Aragón.

El viernes, 24 de abril, de 16.30 a 20.00 horas, se abrirán las visitas a la zona monumental y los talleres para niños y familias, así como a la zona parlamentaria, con la presencia de diputados.

En la jornada del sábado, continuarán las visitas guiadas tanto por la mañana como por la tarde y estarán amenizadas por las jotas del grupo folclórico Raíces de Aragón, que actuará en la Aljafería de 12.00 a 13.30 el sábado y el domingo, como colofón a estas jornadas.

El sistema de inscripción en estas jornadas será similar al de otras ediciones, con un enlace a través de la web de las Cortes de Aragón.

Navarro ha animado a todos los aragoneses a participara en esta iniciativa y a venir a conocer el palacio y su actividad, en unas jornadas programadas "con poco tiempo", pero "con mucho cariño", con el objetivo de abrir "la casa de todos" a "cuantos más aragoneses" ya que la Aljafería es "una joya de la Comunidad Autónoma" en la que "todo el mundo debe participar".

MALESTAR EN ARAGÓN-TERUEL EXISTE E IU

En otro orden de cosas, preguntada por el malestar manifestado por los dos grupos minoritarios de la Cámara --Aragón-Teruel Existe e IU-- por la merma en las subvenciones que reciben para su funcionamiento, se ha limitado a reiterar su "absoluto respeto" a que cada formación defienda sus intereses.

Sobre los informes jurídicos que han solicitado estas dos agrupaciones parlamentarias al respecto, ha señalado que se llevará este asunto a la Mesa y que no impedirá que puedan pedir "cuantos informes jurídicos deseen".