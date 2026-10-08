Las Cortes de Aragón guardan un minuto de silencio por los vulnerables y la oposición otros dos por Maricarmen

Pleno de las Cortes de Aragón. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Aragón ha guardado, a propuesta de su presidenta, María Navarro, un minuto de silencio por todas las personas vulnerables y los partidos de la oposición otros dos a propuesta de PSOE y CHA en memoria de Maricarmen Abascal, fallecida en un centro hospitalario este miércoles días después de ser desahuciada de su vivienda en Madrid.

Durante la comparecencia, a petición propia, del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, para hablar sobre la política de vivienda, en la que el jefe del Ejecutivo autonómico ha dado su pésame por el fallecimiento de Maricarmen Abascal, el debate ha girado, en parte, en torno a la decisión de PP y Vox de rechazar, antes del Pleno, en la Junta de Portavoces, una propuesta del PSOE para guardar un minuto de silencio por el caso de Maricarmen.

La presidenta del Parlamento, María Navarro, ha tomado la palabra durante el tiempo de intervención del portavoz de CHA, Jorge Pueyo, cuando este guardaba silencio por Maricarmen.

Navarro ha informado de que a las 00.22 horas de este jueves ha recibido una comunicación de la portavoz socialista, Pilar Alegria, solicitándole realizar un minuto de silencio por Maricarmen, de ahí la reunión a primera hora de la mañana de la Junta de Portavoces, en la que Navarro ha hecho una propuesta que ha leído en sesión plenaria.

"Compartimos, y hablo en nombre de la institución, por supuesto, el pesar por el fallecimiento de Maricarmen, y el respeto y el pésame a sus familiares y allegados".

La cuestión de la vivienda "es un problema importante que preocupa a muchos ciudadanos y lo debemos afrontar, pero son otros muchos los problemas que afectan cada día a miles de personas, como el cáncer, las enfermedades raras, los suicidios y los problemas de salud mental, la salud de las personas mayores, la exclusión social, la dependencia, la discapacidad o tantas situaciones de vulnerabilidad que provocan sufrimiento y fallecimientos".

"Todas esas personas y sus familias merecen el mismo respeto, la misma consideración y la misma humanidad por parte de todas las instituciones" y por este motivo "debemos ser muy cuidadosos a la hora de convertir un fallecimiento individual en un acto institucional"

"Si vinculamos un minuto de silencio a un problema social ¿por qué en este caso y no por las miles de personas que fallecen cada año por problemas?", ha cuestionado Navarro, quien ha emplazado a "no establecer diferencias en función de la repercusión".

Navarro ha dado el pésame y expresado su respeto por Maricarmen y también por "quienes fallecen por enfermedad, por suicidio, por los mayores en soledad, los niños que sufren una enfermedad gravísima o quienes mueren en situación de extrema vulnerabilidad".

Ha urgido a actuar con objetivos "coherentes y aplicables a todos para no dar la impresión de que una vida o unos dolores merecen mayor reconocimiento institucional que otros" y, a continuación, ha propuesto guardar un minuto de silencio por todos, poniéndose en pie todo el hemiciclo.

La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha afirmado que "hay silencios más poderosos que las palabras" y que el caso de Maricarmen Abascal "nos ha golpeado la conciencia a todos", emplazando a "ser empáticos" para guardar un minuto de silencio, que la oposición ha secundado en pie.

Ha dedicado parte de su intervención a expresar su "respeto absoluto" a Maricarmen Abascal y "a todos los que se ven expulsados de sus viviendas por los fondos buitre". "Descanse en paz", ha concluido.

En el turno de CHA, su portavoz, Jorge Pueyo, ha propuesto guardar un minuto de silencio, dentro de su tiempo de intervención, "en recuerdo de Maricarmen, su familia y todas las personas que lo están pasando mal por la situación de la vivienda", correspondiéndole y poniéndose en pie, los diputados de PSOE, CHA, A-TE e IU.

Pueyo se ha quejado de que Navarro ha dado lectura a un texto --propio-- que no ha aprobado previamente la Junta de Portavoces, también de que "se ha vuelto a impedir" --inicialmente-- el minuto de silencio que el portavoz de CHA a iniciado por Maricarmen, por lo que ha vuelto a iniciar el silencio, que ha secundado toda la oposición en pie. Le ha exigido neutralidad.

El portavoz de CHA, además, ha negado "el bulo" de que el Gobierno cuatripartito de izquierdas solo construyó 86 viviendas y ha afirmado que los Reales Decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de España "no son suficientes", destacando que las competencias de vivienda son de los Gobiernos autonómicos y los Ayuntamientos.

La portavoz del PP, Ana Marín, ha criticado "la utilización política de una persona que acaba de fallecer para tapar sus vergüenzas, simple y llanamente inhumano". Ha dicho que la ley nacional no protege la vivienda ni el alquiler, ni a las víctimas de la ocupación de vivienda, apuntando que durante el Gobierno de Pedro Sánchez se han producido 272.000 desahucios en toda España.

El portavoz de Vox, Santiago Morón, ha lamentado el fallecimiento de Maricarmen Abascal, "una persona mayor desahuciada por Pedro Sánchez", que "se suma a la larga lista de víctimas de la DANA, Adamuz o el apagón" y ha rechazado "la utilización política de la izquierda y la extrema izquierda" del caso de Maricarmen Abascal. Ha criticado la ley estatal de vivienda y ha defendido la prioridad nacional en el acceso a la vivienda pública.

Desde Aragón-Teruel Existe, su portavoz, Tomás Guitarte, ha observado que "impulsar viviendas no es entregarlas" y que más de la mitad están planificadas para Aragón, quedando "poco más de una vivienda por municipio", lamentando que las cabeceras de comarca están "olvidadas" por los planes urbanísticos del Gobierno de Aragón, aunque son "los nodos que vertebran el territorio".

La diputada de IU, Marta Abengochea, ha dicho que la crisis de la vivienda marca "un punto de inflexión" y ha afirmado que hay "un viento de cambio" con "gente joven hablando de lucha de clases". Los tres años de Gobierno de Azcón "solo dan confrontación", ha agregado, subrayando que "se sigue desahuciando a la gente sin una solución habitacional". "Adelante la huelga general, adelante la juventud organizada para acabar con el fascismo", ha proclamado.