Las Cortes de Aragón ratifican su compromiso contra la violencia de género en todas sus expresiones

La parlamentaria del PSOE Lorena Canales. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento aragonés ha ratificado este jueves, en sesión plenaria, su "compromiso con la lucha contra la violencia de género en todas sus expresiones, rechazando cualquier discurso negacionista", al aprobar una PNL del PSOE --enmendada por CHA e IU-- con el voto favorable de todos los grupos, excepto Vox, que se ha posicionado en contra.

La cámara ha instado al Gobierno de Aragón a apoyar las iniciativas de sensibilización y educación en igualdad y prevención de la violencia de género, poniendo una atención especial en la infancia, adolescencia y juventud y a poner en marcha, todas las acciones contempladas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, aprobado este año 2025, en el ámbito de su competencia.

También han exigido al Ejecutivo que colabore con el tejido asociativo que trabaja por la igualdad y la lucha contra la violencia de género y garantice recursos específicos para mujeres con discapacidad, incluyendo planes de accesibilidad universal en los servicios de atención a víctimas de acuerdo con la Ley de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad en Aragón, especialmente para asegurar que puedan acceder a centros de información y apoyo.

Otra propuesta es "crear un programa de apoyo económico y social para mujeres supervivientes con especial vulnerabilidad, con discapacidad o en situación de aislamiento, para asegurar su autonomía, con ayudas para vivienda, empleo o formación, usando parte de las transferencias de los fondos del Pacto de Estado".

Asimismo, "ampliar el equipo y el horario de atención de los centros de crisis para víctimas y supervivientes de violencia sexual (CAIVIS) para garantizar la atención inmediata, especializada e integral de las mujeres víctimas de violencia sexual".

La diputada del PSOE Lorena Canales ha dicho "no a la violencia machista" y se ha dirigido al PP para afirmar que "no se puede soplar y sorber" a la vez. Ha recordado que han sido asesinadas 1.333 mujeres por violencia machista desde que hay estadísticas.

Canales, en alusión a Vox, ha aseverado que "con Franco no se vivía mejor, básicamente porque te fusilaban por tus ideas, también por tu orientación sexual, o te encerraban sin juicio, lo que viene siendo una dictadura", cuando "la única función de la mujer era parir para la patria".

Además, ha continuado, "el divorcio estaba prohibido; una soltera era una buscona; el aborto estaba penado con prisión; si eras un poco inquieta, lo más fácil era que acabaras en el Patronato de la Protección de la Mujer o en un psiquiátrico".

La diputada del PP Ana Marín ha rechazado cualquier tipo de violencia contra la mujer, ha criticado al PSOE por "hacer política utilizando a la mujer" y ha mencionado el caso 'Koldo'. "O vamos todos juntos o no lograremos combatir la violencia de género", ha zanjado.

La parlamentaria de CHA, Isabel Lasobras, ha dicho que el 25N es "un día para actuar" al ser la violencia de género "una vulneración de derechos humanos, una de las mayores vergüenzas y heridas abiertas de nuestra sociedad", lamentando que "el consenso ha sido roto" y no ha sido posible aprobar una declaración institucional por "el ruido negacionista" de Vox: "No vamos a callar", ha advertido.

En el turno de Vox, Carmen Rouco ha rechazado "el catálogo digital de Koldo y los paradores de Ábalos", afirmando que "España está a la vanguardia del disparate ideológico" con el Gobierno de España de Pedro Sánchez, criticando también al PP, "la muleta de la izquierda". La ley 'Solo sí es sí' "ha puesto en peligro a miles de mujeres", ha asegurado, añadiendo que la inmigración "descontrolada" ha multiplicado las agresiones sexuales y "las cárceles de tela".

Ha intervenido la diputada de Aragón-Teruel Existe Pilar Buj, quien ha ratificado su compromiso "firme y constante" con la causa de la eliminación de la violencia de género, "una realidad devastadora" y ha urgido a reforzar la prevención y la educación en igualdad, instando al Gobierno de Aragón a impulsar estas políticas "con decisión". Ha llamado la atención sobre las "particularidades" en el medio rural, como "el miedo forzado por la proximidad del agresor y la víctima en comunidades pequeñas" y el aislamiento.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha recalcado "el compromiso evidente contra la violencia machista" de este partido y ha exigido "audacia y un consenso amplio, contundente, para garantizar medidas efectivas que sirvan para superar esa creencia colectiva que muchos tienen de superioridad". Ha propuesto mejorar los recursos especializados contra las violencias machistas y sexuales, emplazando a incrementar los recursos del Centro de Atención Integral a Victimas de la Violencia Sexual (CAIVIS).

Desde el PAR, el parlamentario Alberto Izquierdo ha subrayado que "este es un problema real y por desgracia no se elimina, hoy hay mujeres que mueren, pasa cada día, sigue pasando y seguirá pasando" apostando por conseguir "que esto se termine de una vez por todas", elogiando la iniciativa del PSOE.