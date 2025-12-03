Las Cortes de Aragón respaldan la apertura de un centro de salud en Huesca para atender a los usuarios del Santo Grial

Archivo - Edificio donde está ubicado el ambulatorio de Santo Grial de Huesca. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Sanidad del Parlamento aragonés ha aprobado una proposición no de ley de Joaquín Moreno (Aragón-Teruel Existe) que insta al Gobierno de Aragón a abrir un ambulatorio médico en el centro de Huesca para atender a los 6.000 usuarios del antiguo Centro de Salud de Santo Grial.

La fórmula es a través de la colaboración entre el Salud y el Ayuntamiento de Huesca para encontrar un emplazamiento idóneo, así como reconfigurar la organización de las zonas básicas de salud de la ciudad y garantizar la cartera de servicios completa en cada uno de los tres centros de salud.

La iniciativa, que ha contado con la incorporación de una enmienda de IU, ha contado con el respaldo de PSOE, Vox, CHA y TE y el voto en contra de IU y PP a los puntos 1 y 2, y con el voto a favor de PSOE, CHA, A-TE e IU, en contra del PP y la abstención de Vox a los puntos 3, 4 y 5, fruto de la incorporación de la enmienda de IU.

Así, el diputado de Aragón-Teruel Existe, Joaquín Moreno, ha señalado que el centro de salud Santo Grial "fue cerrado por deficiencias" y que detrás de ello está "el conflicto entre la Tesorería de la Seguridad Social, propietaria titular del inmueble, y la Consejería de Sanidad, usuaria del inmueble, respecto a quién debe sufragar las obras necesarias para su reapertura".

"La realidad es que los 6.000 usuarios han sido derivados al Fidel Pagés, a pesar de tener otro centro de salud más cerca de sus domicilios por no reestructurarse el mapa sanitario en la capital oscense", ha reivindicado.

DEBATE

Por su parte, el portavoz de IU, Álvaro Sanz, en defensa de la enmienda planteada al texto, ha subrayado que no está de acuerdo con la solución propuesta por A-TE porque "hay que tratar de conjugar la eficacia, la eficiencia y la accesibilidad" y, para ello, ha apostado por "la planificación", ya que "no tiene sentido abrir otro centro de salud a seis minutos andando de otro".

Desde el PP, Susana Gaspar ha indicado que "el anterior gobierno socialista cerró la mayor parte de las consultas del Santo Grial, dejó activas solo cuatro y fueron los que asignaron los pacientes a otros centros de salud".

En este sentido, Gaspar ha explicado que el gobierno actual, ante la imposibilidad de mantener unas condiciones dignas en el centro del Santo Grial debido a falta de agua potable, entre otras cuestiones, procedió al cierre de las consultas.

El socialista Iván Carpi ha mostrado su apoyo a la iniciativa con la que poner de manifiesto que "no existe ningún tipo de planificación o estructura en el Gobierno de Aragón, solo la política de recorte". "El PP tiene que tomar decisiones, pero o no las toma o lo hace en contra de la ciudadanía", ha reiterado.

Desde Vox, Santiago Morón, ha anotado que "este cierre no debería de haber ocurrido y al final los paganos son los oscenses, gran parte de ellos personas mayores con dificultades para movilizarse". Así, ha recordado que en su día propusieron que se trabajara en "la línea, si no era posible la reapertura, de buscar otra ubicación cercana al centro de salud del Santo Grial para una asistencia adecuada".

Para la diputada de CHA, Isabel Lasobras, "estamos ante una dejación de responsabilidades y de falta de voluntad política que ha dejado a 6.000 personas sin su centro de salud de toda la vida". "Lo que era un cierre temporal se ha convertido en un cierre definitivo por la falta de entendimiento entre dos administraciones", ha sentenciado.