Las Cortes de Aragón solicitan la reforma integral de la A-1239 entre Esplús y Albalate

El portavoz de A-TE, Tomás Guitarte, durante su intervención en la Comisión de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística ha aprobado este martes, por unanimidad, una proposición no de ley de Aragón-Teruel Existe para solicitar al Gobierno de Aragón la reforma integral de la A-1239 entre Esplús y Albalate de Cinca, con la dotación en una partida específica, la licitación del proyecto a la mayor brevedad posible y contemplar la señalización lateral y mejoras del dragado.

Para la presentación de la iniciativa, el portavoz de A-TE, Tomás Guitarte, ha expuesto que la carretera "constituye un eje fundamental" entre las comarcas de Monegros, Cinca Medio y La Litera, que da servicio a más de 10.000 vecinos y que soporta tráfico pesado de camiones con ganado. "Una infraestructura que tiene un papel estratégico y que lleva años abandonada", ha defendido.

Por parte del PP, Antonio Romero ha asegurado que "solo se trata de una determinación cierta de finalmente acondicionar esta carretera" y que al anterior Gobierno "le faltó voluntad política".

Así, Romero ha planteado una enmienda 'in voce', que ha sido aceptada, para licitar el proyecto a la mayor brevedad posible, una vez habilitada la correspondiente partida presupuestaria".

El diputado socialista Daniel Alastuey ha indicado que lo fundamental es que se trata de una carretera muy transitada y, por tanto, "en la que el Gobierno de Aragón tiene que actuar" y una "mejora muy necesaria".

Mientras que Carmen Rouco (Vox) ha criticado que "siempre se ha priorizado el papel al asfalto" y que "si el Gobierno de Aragón hubiese trabajado ya en el estudio propuesto por Vox para trabajar en todas las carreteras, no tendríamos que traer una a una".

Por parte de Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras ha puesto de manifiesto el mal estado de la carretera y las protestas de la ciudadanía para que "esta actuación sea una realidad porque la seguridad vial debe ser la prioridad". "Esta iniciativa sabe a presupuestos", ha concluido.

Desde el Grupo Mixto, Alberto Izquierdo (PAR) ha mostrado su apoyo a la proposición no de ley y a que se mejore la carretera, pero ha cuestionado que la iniciativa "sea parte de un acuerdo político previo porque pide que se licite en el plazo de un mes y solo es posible si está preparado".