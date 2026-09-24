Las Cortes de Aragón tramitarán en tiempo y forma los presupuestos de 2027 tras aprobar el techo de gasto

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha presentado el techo de gasto en el Parlamento. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Aragón han aprobado este jueves, 24 de septiembre, el techo de gasto de los presupuestos autonómicos de 2027, que se eleva a 8.398 millones de euros, el total del gasto no financiero, que se recogerá en el proyecto de ley de presupuestos que tramitará la cámara en las próximas semanas. PP y Vox han votado a favor, CHA e IU lo han hecho en contra y PSOE y A-TE se han abstenido.

Ha presentado el techo de gasto el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, quien ha recordado que asciende a 8.398 millones de euros, un 11,6% más respecto al último techo de gasto aprobado, de 2024, con 7.523 millones de euros: "No es una subida tan desmesurada" al haber pasado tres años.

Esta cifra no sale "de la generosidad de nadie", sino "en su gran mayoría del bolsillo de los aragoneses", apuntando que (transcriptor), y 303 millones de liquidaciones de entregas a cuenta de 2025, "fruto de la mejor trayectoria de la economía aragonesa".

De los 8.398 millones de euros, 2.714 millones corresponden al IRPF, 1.675 son del IVA, 100 millones son por la recaudación de hidrocarburos y otro conjunto de impuestos especiales, ha expuesto Bermúdez de Castro. También hay 303 millones de liquidaciones positivas de las entregas a cuenta de 2025, más 700 millones de tributos propios y cedidos, 58 millones del 0,1% de déficit autorizado a la Comunidad Autónoma y unos 300 millones de ajustes de la Contabilidad Nacional.

"Hoy votar este techo de gasto no significa votar los presupuestos, sino iniciar el trámite para poder debatirlos", ha aclarado Bermúdez de Castro, añadiendo que "no sería muy diferente" si gobernara otro partido. "Hoy no estamos debatiendo los presupuestos de la Comunidad Autónoma", ha insistido.

"Más adelante ya debatiremos cuáles son las partidas de educación, de sanidad, cuántas viviendas hacemos, cómo pagamos el Plan Goya: Eso viene después", ha dicho el consejero, solicitando a todos el voto favorable.

EN TIEMPO Y FORMA

La diputada del PP Lorena Tabanera ha defendido el techo de gasto y "el buen hacer" del Ejecutivo PP-Vox, haciendo notar que se está debatiendo en tiempo y forma y que supone un incremento del 11,6% respecto al presupuesto de 2024, el último aprobado.

Tabanera ha urgido a reformar el sistema de financiación tratando "igual" a todas las comunidades autónomas, sin "privilegios" para "tratar por igual a todos los españoles", emplazando al PSOE a "cambiar de rumbo" y a ponerse "del lado de los aragoneses y no de los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez".

Ha observado que la mayor parte del déficit se reserva a la Administración General del Estado, aunque las comunidades autónomas tienen que pagar la mayor parte de los servicios públicos. "Aragón puede bajar impuestos, mejorar la estabilidad financiera" y pagar los servicios públicos, ha realzado Tabanera.

El portavoz de Vox, Santiago Morón, ha asegurado que "este Gobierno cumple sus compromisos políticos" plasmados en el acuerdo de gobierno: "Vamos a hablar mucho de prioridad nacional y de impuestos", recalcando que el proyecto de ley "cumple a rajatabla" el principio de rigor presupuestario y el acuerdo de gobierno, bajo el principio de "estabilidad económica".

Ha llamado la atención sobre "la parálisis del Gobierno de la Nación" y ha dejado claro que el Gobierno regional no permitirá que las familias y las empresas "paguen la parálisis" del Ejecutivo central de Pedro Sánchez. La cifra del techo de gasto es "realista" y contiene "un firme compromiso" con la reducción del déficit, ha continuado Morón, anunciando una primera rebaja de impuestos a partir de 2027.

"Cada euro que sale del bolsillo de los aragoneses es sagrado" por lo que no se mantendrán "chiringuitos", ha advertido el portavoz de Vox, quien ha rechazado "el gasto politico superfluo" y ha criticado "la nefasta gestión presupuestaria de la izquierda", que ha opuesto al principio de prioridad nacional para "proteger a las familias de nuestra tierra" por "justicia social" y que "se debe aplicar con firmeza", tras lo que ha defendido la desregulación y la supresión de "trabas burocráticas".

MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

En representación del PSOE, el diputado Óscar Galeano ha dejado claro que su grupo "no va a obstaculizar" la tramitación del techo de gasto y ha exigido "un debate responsable" sobre los presupuestos de 2027. Ha criticado que PP y Vox se oponen al techo de gasto en las comunidades que gobierna la izquierda. Galeano se ha dirigido a Morón para decir que en Castilla-La Mancha el déficit será del cero por ciento y en Aragón se elevará al 0,1%, más de 50 millones de euros.

El techo de gasto de Aragón es "histórico", ha reconocido el diputado del PSOE, quien ha preguntado si los 8.398 millones "van a servir para mejorar" los servicios públicos y ayudar a quienes más lo necesitan, manifestando sus "serias dudas" de que sea así.

Óscar Galeano ha indicado que esta mayor capacidad de gasto se produce "con un Gobierno socialista" en La Moncloa y, por otra parte, ha exigido a Vox que "cumplan la ley siempre", también cuando la Comunidad Autónoma tiene que acoger a menores migrantes no acompañados, no solo para llevar a las Cortes los presupuestos en tiempo y forma.

Desde CHA, la parlamentaria Verónica Villagrasa ha preguntado "cuál es ese Aragón que quieren construir", indicando que el margen presupuestario es mayor que hace años, pero eso "no equivale a gobernar mejor". "¿Qué Aragón quieren construir?".

"De nada sirve anunciar grandes cifras si las inversiones no llegan a quien las necesitan y los servicios públicos siguen deteriorándose", ha continuado Villagrasa, para quien "siguen sin dejar claro cuál es su proyecto de país como Gobierno", añadiendo que el ritmo "no lo marca Azcón". A su juicio, el Gobierno PP-Vox "sigue permitiendo que seamos un territorio de sacrificio".

El portavoz de Aragón-Teruel, Tomás Guitarte, ha emplazado a "blindar" los servicios públicocs y proteger el territorio, no a "financiar sus batallas culturales", manifestando su preocupación por "la externalización sistemática" de servicios públicos, en alusión a la sanidad. Ha propuesto realizar una ronda previa de contactos con todos los grupos parlamentarios antes de que el Gobierno presente el proyecto de ley de presupuestos.

Ha preguntado si el Gobierno regional ha calculado la merma económica derivada de las previsibles desgravaciones fiscales y también qué conversaciones han mantenido con el Gobierno de España, rechazando "el atrincheramiento" de PP y Vox, que no aporta "un solo euro" a las arcas autonómicas.

La diputada de IU, Marta Abengochea, ha anunciado el voto en contra, no porque el techo de gasto sean "habas contadas", sino porque las reglas fiscales son ineficaces e injustas y "buscan el objetivo político de desmantelar lo público y blindar el capital financiero", considerando que "suspendiendo las reglas fiscales es como la gente ha salido mejor parada", por lo que ha propuesto debatir "un suelo de gastos" para cubrir la educación y la sanidad.