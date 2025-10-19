Las Cortes debaten el lunes sobre dotaciones de riego, ganadería extensiva, crisis del cereal y el cultivo de la trufa

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Agricultura acoge este lunes 20 de octubre, a partir de las 15.00 horas, el debate y votación de cuatro proposiciones no de ley de PP, Vox, PSOE y PAR.

En primera instancia, desde el PP presentarán una iniciativa sobre las nuevas dotaciones de riego, dirigida a que "el Ministerio de Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Agua reconsideren y no lleven a cabo la propuesta hecha de reducción de las dotaciones de agua a los sistemas de riego aragoneses".

Seguidamente, se debatirá y votará una proposición no de ley presentado por Vox sobre las medidas relativas a la crisis del cereal, como "establecer de manera inmediata ayudas directas para compensar los costes de fertilizantes" o "exigir la eliminación de los aranceles a los fertilizantes rusos y bielorrusos".

Por su parte, desde el grupo parlamentario socialista propondrán un texto de impulso relativo al "fomento de la ganadería extensiva para la gestión territorial y la prevención de incendios".

Por último, el PAR defenderá una iniciativa sobre la renovación de plantaciones truferas en Aragón, destinada a "establecer un marco normativo específico que autorice y regule el arranque de plantaciones truferas que han agotado su vida productiva, facilitando su sustitución por nuevas plantaciones".

Una vez concluidos el debate y votación de las iniciativas, la Mesa ampliada se reunirá para establecer las próximas actividades.