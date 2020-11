Las Cortes defienden el castellano como vehicular en toda España de acuerdo con la Constitución y los Estatutos

ZARAGOZA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Aragón ha manifestado, este jueves, su apoyo a la lengua castellana como lengua vehicular en toda España de acuerdo con la Constitución y los Estatutos de Autonomía, al aprobar una proposición no de ley de Cs enmendada, por sustitución, 'in voce' por el PAR.

Ha defendido la iniciativa el diputado de Cs, Carlos Trullén, cuya propuesta original planteaba que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza en todo el territorio español "sin perjuicio del desarrollo y la normalización del resto de las lenguas cooficiales, reconocidas en la Constitución.

Trullén ha dicho que "muchos socialistas llevan la venda puesta hace mucho tiempo y han caído en la obediencia ciega a Pedro Sánchez", añadiendo que los socialistas aragoneses "representan a un PSOE decente e histórico que lleva muchas décadas luchando por la igualdad en España".

"El nacionalismo es insaciable" y PSOE y PP "llevan décadas con una estrategia equivocada" frente al mismo, "cediendo y permitiendo que crezca", ha continuado Trullén, quien ha afirmado que "al nacionalismo no se le pueden dar contrapartidas ni treguas porque no las cumple".

El diputado del PSOE, Ignacio Urquizu, ha exigido a Trullén que hable con "prudencia" de la vida interna de otros partidos. Ha dicho que el PSOE no nació "contra nadie", sino "a favor de los trabajadores, la igualdad, la libertad y la solidaridad".

Ha considerado "una equivocación" politizar la cuestión de la lengua y ha dejado claro que la posición del PSOE es "siempre respetuosa con todas las identidades", apostando por "la cohesión, la tolerancia, la pluralidad".

Desde el PP, Pilar Cortés ha resaltado que la jurisprudencia del Tribunal Constituiconal avala el carácter vehicular del castellano en la enseñanza y que la reforma de la LOE "tiene que respetar el marco", tras lo que ha lamentado que "no se respeta ya ni el deber de conocer ni el derecho a usar" el castellano.

En representación de Podemos Equo, Itxaso Cabrera, ha dicho que España es "variada y diversa" y ha animado a "dejar atrás" la Ley Wert, que representa "una España que no nos gusta, no existe y no acepta esa diversidad". La diputada de CHA, Isabel Lasobras, ha afirmado que este debate no afecta a las Cortes de Aragón y que el Estatuto reconoce los derechos lingüísticos de los aragoneses.

El diputado de Vox, David Arranz, ha lamentado la imposibilidad de alcanzar el consenso y legislar con "mirada larga" sobre Educación. Ha asegurado que el Gobierno de España "se vende" a los separatistas, a quienes "necesita para la investidura y Dios sabe para qué cosas".

La diputada del PAR, Esther Peirat, ha defendido con éxito la enmienda de sustitución y ha recalcado que el PAR siempre apoya lo que marquen la Constitución y el Estatuto de Autonomía, mientras que el diputado de IU, Álvaro Sanz, ha afirmado que a Trullén "le ha faltado decir 'Santiago y cierra España" y ha lamentado que "de forma torticera utilice algo tan sensible y natural, que no se va a parar porque usted quiera".