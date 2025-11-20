El CPI Ana María Navales recibe el Premio Nacional de Educación por su proyecto 'STEAM: Niñas en pie de ciencia'

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo del CPI Ana María Navales, de Zaragoza, ha sido reconocido con el Premio Nacional de Educación STEAM, un galardón que celebra el compromiso del centro con la igualdad de oportunidades, la creatividad científica y el impulso vocacional de las niñas hacia los ámbitos de la ciencia y la tecnología.

El reconocimiento se entregó este 19 de noviembre en un acto institucional que destacó el valor transformador de las iniciativas educativas que ponen el talento femenino en el centro.

El proyecto premiado nació en los contextos de aprendizaje de 1º de Infantil, donde las niñas comienzan a explorar el mundo desde propuestas significativas y manipulativas.

Se desarrolla con fuerza en 2º y 3º de Infantil, y mantiene una continuidad natural en los escenarios de aprendizaje de Educación Primaria, donde el pensamiento científico, la investigación y la creatividad se convierten en el hilo conductor de las experiencias.

Lejos de centrarse únicamente en la robótica o la impresión 3D, esta iniciativa apuesta por un enfoque más amplio y profundamente humanista dela filosfía STEAM que pasa por el desarrollo del pensamiento crítico y científico para observar, formular hipótesis y explicar el mundo.

También, las matemáticas participativas y significativas, donde las niñas y niños razonan, representan y resuelven problemas desde la manipulación y el juego estructurado.

En tercer lugar, el arte, diseño y cultura como lenguajes esenciales para interpretar la realidad y expresarla desde la sensibilidad.

Y, por último, el contacto con ingenierías y áreas como Física y Química, entendidas no como contenidos aislados, sino como parte de la vida cotidiana que rodea a la infancia.

UN RECONOCIMIENTO QUE SIRVE DE IMPULSO

El proyecto ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de toda la comunidad educativa: docentes que creen en una escuela que escucha y acompaña; familias que confían y colaboran; y especialmente las niñas, cuya curiosidad y mirada libre inspiran un camino educativo más justo y apasionante.

Desde la dirección del centro se ha agradecido este reconocimiento destacando que "este premio no es un punto de llegada, sino un impulso para seguir construyendo una escuela que abra puertas, que despierte vocaciones y que haga sentir a cada niña que la ciencia también le pertenece".

Con este galardón, el CPI Ana María Navales reafirma su compromiso con una educación que combina rigor, creatividad, igualdad y futuro, y que sitúa a la infancia en el corazón de cada proyecto y a la escuela y al educación como eje transformador de una educación pública de todas y para todos.