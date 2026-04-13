La creación de empresas sube un 41% en febrero en Aragón

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ZARAGOZA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Aragón subió un 41% en febrero en tasa interanual con un total 275 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 87, un 17,6% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del tercero mejor dato de constitución de empresas en un mes de febrero en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de febrero, la creación de empresas en Aragón sale de las cifras negativas que registró el mes anterior.

Para la constitución de las 275 empresas creadas el pasado mes de febrero se suscribieron algo más de 18,01 millones de euros, lo que supone un 41,48% más que en el mismo mes de hace un año (18,01 millones de capital desembolsado).

De las 87 empresas que echaron el cierre el pasado mes de febrero en Aragón, 75 lo hicieron voluntariamente; 5 por fusión con otras sociedades y las otras 7 restantes por otras causas.

La creación de empresas aumentó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Cantabria (+81,36%), Andalucía (+65,48%) y Comunitat Valenciana (+56,81%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra (+18,69%) Galicia (+24,8%) y Extremadura (+27,12%).

En cuanto a la disolución de empresas, Canarias (+50,63%), Comunitat Valenciana (+29,07%) y La Rioja (+26,67%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y País Vasco las que menos, con retrocesos de un 68,18%, 46,81% y un 25,79%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 46,4% en Aragón en febrero, hasta las 82 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 52,96 millones de euros, cifra un 270,7% superior a la de febrero del año anterior.