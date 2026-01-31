La creación de una red aragonesa de ganados para la prevención de incendios, una de las medidas del PSOE

Candidatos del PSOE por Teruel en la localidad de Nogueruelas. - PSOE

NOGUERUELAS (TERUEL), 31 (EUROPA PRESS)

El PSOE creará si gobierna en Aragón una Red Aragonesa de Ganados para la prevención de incendios, de acuerdo al modelo de éxito que esta aplicando el Ayuntamiento socialista de Olba tras el incendio forestal que afectó a su término municipal hace cerca de tres años y que responde a prácticas tradicionales con el ganado y a las condiciones y orografía del territorio.

La medida supondría apoyo económico para los ganaderos en extensivo, de ovino, caprino, equino o vacuno, que se comprometieran a pastar y reducir el combustible forestal en montes declarados de alto riesgo por incendios forestales ateniéndose a criterios técnicos y a una programación eficaz.

"De esta forma, actuamos en la prevención de incendios que ha tenido muy abandonada por el Gobierno de Azcón, y lo hacemos de una forma que no solo ha demostrado funcionar, sino también beneficiar al territorio y al sector de la ganadería, replicando modelos tradicionales", ha explicado el cabeza de lista a las Cortes de Aragón y secretario general del PSOE Teruel, Rafael Guía.

Esta medida se englobaría es una política de gestión forestal "activa y sostenible" para los bosques de la comunidad, mediante la redacción de los instrumentos de gestión forestal más adecuados para los montes aragoneses como instrumento fundamental para asegurar su gestión, protección y prevención frente a incendios forestales y otras amenazas, así como la ptenciación de su aprovechamiento sostenible.

"Es obligación de los políticos el desarrollar políticas sobre experiencias que han demostrado funcionar", ha dicho Rafael Guía valorand la iniciativa del Ayuntamiento de Olba y su alcalde Federico Martín que, además, ha recordado que ha recibido el rechazo y el desdén del Gobierno de Jorge Azcón y especialmente del consejero del Medio Ambiente y Turismo, el turolense Manuel Blasco.

El candidato del PSOE ha considerado "muy poco elegante y nada formal" el trato recibido por el alcalde socialista de Olba por parte del consejero Blasco, que no solo se ha negado responder a la invitación para conocer el proyecto de gestión forestal de Olba o a recibirle en su despacho de Zaragoza, sino que se permitió atacarle personalmente en las Cortes de Aragón, con una intervención "repleta de reproches y de inexactitudes".