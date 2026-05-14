Cruz Roja celebra este viernes la V Marcha por el buen trato a las personas mayores

Archivo - Marcha de Cruz Roja por el Buen Trato a las Personas Mayores 2025. - QUIM CASAS. - Archivo

ZARAGOZA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Zaragoza celebrará este viernes, 15 de mayo, la V Marcha 'Por el Buen Trato a las Personas Mayores', una iniciativa que busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de fomentar actitudes de respeto hacia las personas mayores y combatir el denominado edadismo, es decir, las actitudes de rechazo o discriminación por razón de edad.

La edición de esta marcha --que cumple ya un lustro-- alcanza una cifra histórica de participación, al haberse inscrito más de 550 personas. Está previsto que comience a las 10.15 horas, en el Parque Grande José Antonio Labordeta, con lecturas de manifiestos.

Como en ediciones anteriores, el itinerario se mantendrá --circuito del tren Chu-Chu--, reuniendo a personas mayores, voluntariado, entidades sociales, asociaciones, residencias y ciudadanía en general que quiera sumarse a la causa.

En esta edición, participarán alumnos de primero y segundo de Primaria del Colegio San Vicente de Paúl, reforzando el carácter intergeneracional de la actividad.

En todo momento, habrá presencia del equipo de preventivos de Socorros y Emergencias, que dispondrá de una ambulancia para garantizar la seguridad del evento. La lectura de manifiestos correrá a cargo de dos voluntarios, que pondrán voz a las personas mayores ante determinadas actitudes y comportamientos sociales que les hacen sentirse infravalorados.

Este año, como novedad, habrá una mesa informativa de la Unidad Central de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, que desarrolla el Plan Mayor Seguridad, dirigido a la prevención de robos, estafas y situaciones de maltrato en personas mayores de 65 años, mediante labores de sensibilización y cooperación. Además, un año más, el Área de Salud de Cruz Roja, instalará un puesto en línea de meta donde realizará controles de tensión y de glucemia.

El lema de esta edición, 'Rompiendo estereotipos, construyendo respeto. El buen trato no tiene edad', resume el objetivo principal de la marcha: poner el foco en la necesidad de erradicar estereotipos y prejuicios asociados a la edad, promoviendo una mirada que valore las capacidades, la experiencia y la contribución social de las personas mayores.

Cruz Roja busca promover una sociedad más inclusiva, en la que todas las personas puedan desarrollarse con dignidad, autonomía y reconocimiento, independientemente de su edad y estado físico o mental.

Esta acción forma parte del proyecto de 'Buen trato a las personas mayores y prevención del maltrato' que desarrolla Cruz Roja, centrado en sensibilizar, acompañar y proteger a las personas mayores frente a situaciones de vulnerabilidad y posibles abusos.

Con esta marcha, Cruz Roja hace un llamamiento a la ciudadanía para implicarse activamente en la construcción de una cultura del buen trato basada en el respeto, la empatía y el reconocimiento del valor de las personas mayores.