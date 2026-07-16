Cruz Roja habilitará 75 camas en el Casino de Ejea para los vecinos de Uncastillo evacuados por el incendio en Orés

El presidente provincial de Cruz Roja en Zaragoza, Manuel Romeo, en el Casino de Ejea de los Caballeros. - EUROPA PRESS
Patricia Biesa, vecina desalojada: "Al principio no nos terminábamos de creer el tema del ES-ALERT"
EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA), 16 (EUROPA PRESS)
El presidente provincial de Cruz Roja en Zaragoza, Manuel Romeo, ha avanzado que se habilitarán 75 camas en el Casino de Ejea de los Caballeros para ofrecer alojamiento durante esta noche a los vecinos evacuados de forma preventiva del municipio de Uncastillo a causa del incendio forestal que afecta a la Comarca de Cinco Villas.
En declaraciones a Europa Press, Manuel Romeo ha contado este jueves, mientras colaboraba en el reparto de comida a los vecinos, que todo se ha preparado "muy rápido" porque "no contábamos que Uncastillo también se iba a desalojar". El ES-ALERT se ha enviado pasado el mediodía y se suman así a otras cuatro localidades desalojadas: Orés, Luesia, Asín y Malpica de Arba.
"En principio, hay una ruta de todas las personas en transporte adaptado que se han derivado a Zaragoza. Hemos ido con todos los transportes adaptados, incluso con ambulancias, porque había personas con movilidad bastante reducida y ya están ubicados en la residencia del IASS --Instituto Aragonés de Servicios Sociales--", ha comentado Romeo.
Sobre el número de personas que se espera que lleguen hasta el Casino de Ejea de los Caballeros, el presidente provincial de Cruz Roja Zaragoza ha indicado que serán, al menos, unas 80, puesto que un autobús con 50 se suma a las 35 primeras que ya se encuentran en este emplazamiento ejeano.
"Estamos preparando la llegada de un autobús y la comida, sobre todo agua, con la calor que hace, y poco más, intentando que la gente se sienta lo mejor acogida posible", ha apuntado Manuel Romeo.
Cuando los vecinos desalojados de Uncastillo llegan al Casino de Ejea de los Caballeros, "se les pregunta un poco las necesidades, sobre todo si tienen alguna patología y necesitan alguna medicación que se han podido dejar en casa", ha explicado.
Asimismo, Manuel Romeo ha adelantado que durante esta tarde se montarán 75 camas para que pasen la noche quienes no tengan familiares con los que alojarse. Habitantes de los otros cuatro municipios desalojados se encuentran en el Polideportivo de la capital de Cinco Villas.
VECINOS DESALOJADOS EN EL CASINO DE EJEA
Muchas de las personas que han salido de Uncastillo se han desplazado directamente a Zaragoza con familiares, como Patricia Biesa, vecina de Luesia.
"Al principio no nos terminábamos de creer el tema del ES-ALERT, porque como ya ha habido varios incendios en la Comarca, no sabíamos la magnitud que tenía. En un transcurso de una hora, el incendio creció bastante, nos enviaron la alarma y marchamos corriendo de casa, cogimos simplemente a los animales, un poco de ropa y nos fuimos a Uncastillo", ha contado Patricia Biesa en declaraciones a Europa Press desde el Casino de Ejea, donde ha comido con su familia.
"Hoy nos han desalojado de Uncastillo también, así que ha venido a buscarnos mi hermano para ir a Zaragoza y quedarnos ya con él, porque en Ejea no tenemos casa ni nada y así ya podemos estar aunque sea unos días, porque esto parece que va un poco para largo", ha lamentado.
Al recordar cómo fue el momento de salir de casa, Patricia Biesa ha manifestado: "No hemos cogido prácticamente nada, la verdad. O sea, la documentación, algo de ropa y de aseo. Nos hemos estado comprando cosas hoy".