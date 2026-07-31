Juventud trabaja para trasladar con la "mayor celeridad posible" a menores migrantes de Ceuta a las CCAA

Decenas de migrantes que han pasado la frontera entre Ceuta y Marruecos pasan la noche en la calle, a 31 de julio de 2026. - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Juventud e Infancia se mantiene en coordinación con el resto de ministerios y administraciones "para garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta" y trabaja para que "el procedimiento de acogida vinculante y solidaria se produzca con la mayor celeridad posible hacia aquellas comunidades autónomas que se encuentran por debajo de su capacidad ordinaria de acogida", según han informado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Sira Rego.

Las mismas fuentes recuerdan que, desde el pasado 29 de agosto, Ceuta se encuentra "en situación de contingencia migratoria extraordinaria" de acuerdo con lo dispuesto tras la reforma del Artículo 35 de la Ley de Extranjería por lo que "el procedimiento de acogida vinculante y solidaridad de personas menores de edad por parte de otras Comunidades Autónomas se mantiene activo".

Además, precisan que, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación nacional, los niños, niñas y adolescentes no acompañados que se encuentren en España "deben ser tutelados y protegidos por el Estado" y puntualizan que, en el caso de España, se trata de una competencia de comunidades y ciudades autónomas. Asimismo, subrayan que los menores tienen "un procedimiento garantista y de protección reforzada recogido en la ley".

Según apuntan, desde comienzos de esta semana, el Ministerio de Juventud e Infancia está siguiendo la situación de Ceuta y ha trasladado a las administraciones y departamentos competentes la necesidad de articular "una respuesta adecuada".

Entre las cuestiones en las que está trabajando el Ministerio, destacan "el refuerzo de los recursos económicos destinados a Ceuta" así como "la mejora de los mecanismos de identificación" y la "valoración individualizada y atención de los niños, niñas y adolescentes desde su llegada a la frontera, de manera que puedan recibir desde el primer momento la protección que les corresponde".