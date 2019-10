Cs tiende la mano al Gobierno de Aragón para buscar "soluciones" al cierre de la Central Térmica de Andorra

Actualizado 10/10/2019 17:33:05 CET

ZARAGOZA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez, ha tendido la mano al Gobierno autonómico "para sumar esfuerzos y trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones" ante el cierre de la Central Térmica de Andorra (Teruel) porque no es momento de ser "oportunistas" y "buscar crédito electoral", sino de "remar en la misma dirección pensando en el futuro de miles de familias" de la zona.

En rueda de prensa, ha mostrado su "cautela" a la espera de que el Ministerio para la Transición Ecológica confirme el adelanto de la fecha de cierre de la térmica, del 30 de junio de 2020 al 1 de junio de ese año, que de cumplirse "sería gravísimo y preocupante", "una vuelta de tuerca que nos obligaría a preguntarnos qué ha pasado con el plan de transición justa y qué tiene en mente el Gobierno de España y el de Aragón como plan de contingencia".

No obstante, ha incidido que "no es el momento de tirarnos los trastos a la cabeza, no vamos a entrar al juego del PP y del PSOE de quién tiene más culpa" porque "estamos donde estamos" y "quien paga el pato no es el PP, ni el PSOE, ni presidente, ni el vicepresidente" de Aragón, sino las familias afectadas que viven en la zona "a las que no podemos dejar solas, abandonadas".

El portavoz de Cs ha añadido que el problema no solo es del municipio de Andorra, ni de la comarca y la provincia, "sino de todo Aragón" y requiere de una solución "desde el territorio, en la que todos tenemos que implicarnos".

Pérez ha esgrimido que "hay que asumir que este es un problema que hay que resolver entre todos, más allá del partido al que pertenezcamos", que afecta no solo familias que trabajan en la térmica y a las empresas auxiliares, sino a toda la comarca, a los comercios, la hostelería y las escuelas de la zona.

SOLUCIÓN DE GOBIERNO

El portavoz de Cs ha anunciado que su grupo va a solicitar la comparecencia del presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, porque la situación precisa de una "solución de gobierno", al tiempo que ha apostado, "a falta de una transición justa, por lograr una justa transacción, es decir, saber establecer los mecanismos de compensación desde el territorio".

Pérez ha sostenido que en la zona "hay talento, hay gente preparada, capacitada, que quiere seguir viviendo en sus pueblos, no quiere irse", y también hay quienes están dispuestos a "poner dinero en el territorio".

Al respecto, ha pedido ser "positivos" ante "una muerte anunciada hace mucho tiempo" ya que "no es cuestión de mirar atrás y pensar qué se pudo hacer y no se hizo", como ha ocurrido con un plan Miner con "usos indebidos", si bien también "reconforta lo bien que se hizo la reindustrialización de la zona minera de Utrillas (Teruel)", ha glosado.

Por eso, Pérez ha reclamado "mirar hacia adelante para garantizar el futuro de miles de familias", además de desear que la central pudiera tener una moratoria y no cerrar en 2020, así como "poder acogernos al mix energético, como ha ocurrido en otros países".