Cs propone una financiación adicional a centros y universidades con mejores tasas de empleabilidad

Publicado 09/04/2019 13:15:34 CET

ZARAGOZA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (Cs) al Congreso de los Diputados por la provincia de Zaragoza a las elecciones generales del 28 de abril, Rodrigo Gómez, ha propuesto una financiación adicional a los centros y universidades que tengan mejores tasas de empleabilidad.

En función de cada carrera se establecería unos ratios y las universidades y centros que arrojen unos mejores resultados tendrían esa financiación extra, ha precisado Gómez.

Además, defiende que se publiquen el tiempo de media empleado en lograr un empleo para que "haya competencia sana" entre universidades y facultades y el alumno al matricularse sepa las ratios de unas y otras y así las universidades tengan incentivos para superarse y ofrecer estudios acordes a lo que el mercado demanda.

"En muchas ocasiones la universidad va por un lado y la economía y la industria por otro cuando las empresas requieren unos trabajos que las universidades no les ofrecen".

Al respecto se ha referido a trabajos relacionados con la robótica, la inteligencia artificial y el big data al argumentar que las universidades tiene un procedimiento "lento y poco flexible" que no ofrecen esas salidas.

"España, con la segunda tasa de paro más alta de la media de la Unión Europea es un handicap a superar y es prioritario para Ciudadanos".

Tras recordar que los graduados desempleados en España tienen una tasa de paro del 11 por ciento, lo ha comparado con la media de Europa que no llega al 6 por ciento. "Es un drama porque después de años de esfuerzo y sacrificio salen de la universidad y o no encuentran trabajo o el trabajo que encuentran no es acorde a lo estudiado".

TRANSPARENCIA Y BECAS

Rodrigo Gómez también ha defendido mejorar la transparencia de las universidades para que la rendición de cuentas sea obligatoria, como la publicación de los trabajos de fin de máster y las tesis doctorales, junto a esa premisa básica del tiempo que tardan los alumnos en encontrar trabajo.

Otra de las propuestas en educación que ha citado el candidato de Cs es establecer una selectividad única para toda España con el objetivo de que todos el alumnado tenga iguales oportunidades.

Aumentar la dotación del fondo de becas es otra propuesta educativa de Cs para "evitar que ningún alumno no pueda seguir estudiando porque no tenga los recursos económicos suficientes. Eso sería un auténtico fracaso como sociedad".

La educación es un pilar fundamental y el futuro del país dependerá de la educación por lo que desde Cs se aboga por "mejorar y situar a las universidades entre las mejores del mundo".

Rodrigo Gómez ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un acto en la Universidad de Zaragoza acompañado por el cabeza de lista de Cs a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Daniel Pérez Calvo, y el exconsejero de Hacienda del Gobierno de Aragón José Luis Sanz.

ASOCIACIÓN LIBERAL DE ESTUDIANTES

El acto ha estado organizado por la Asociación Liberal de Estudiantes, que preside Álvaro Gil, alumno de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

En declaraciones a Europa Press ha explicado que la Asociación Liberal de Estudiantes nace al inicio de este curso académico y cuenta con unos 30 asociados, la mayoría de la Facultad en la que cursa sus estudios.

En la presentación de la charla, Álvaro Gil ha expuesto algunos principios del liberalismo que pasan por una "educación plural en la que se respete a todos y una libertad de prensa en la que el Estado no interfiera".

Álvaro Gil ha animado a la juventud a implicarse en política al argumentar que es para construir el futuro en que "vamos a estar los jóvenes".