Cs propone impulsar un grupo de trabajo sobre políticas específicas para el profesorado

ZARAGOZA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Aragón ha propuesto activar, tras la crisis por la pandemia del coronavirus, un grupo de trabajo que desarrolle políticas específicas para el profesorado, integrado por miembros del Gobierno autonómico, de los grupos parlamentarios, de la Universidad de Zaragoza y por agentes de la comunidad educativa, cumpliendo así el compromiso alcanzado en la anterior legislatura en el documento 'Bases para un Pacto por la Educación en Aragón'.

El diputado de Cs en el Parlamento aragonés, Carlos Trullén, ha explicado en rueda de prensa que ya han planteado esta propuesta por carta al consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad autónoma, Felipe Faci, así como a los portavoces del ramo en las Cortes de PSOE y PP, Ignacio Urquizu y Pilar Cortes, respectivamente.

Ahora, tiene previsto proponerlo al resto de portavoces de Educación de las Cortes de Aragón ya que "esto tiene que ser una decisión por parte de todos, no tramitarla como proposición no de ley, sino que nos pongamos de acuerdo" para "mandar ese mensaje de unidad".

Trullén ha contado que el consejero Faci "se ha mostrado muy receptivo", igual que PSOE y PP y ha recordado que la propuesta es un compromiso de los grupos parlamentarios que firmaron las bases del pacto educativo. Ha añadió que en la misiva enviada al consejero "también le pedimos que colaborara y se comprometiera".

El diputado de Cs ha deseado que este grupo pueda ponerse en marcha en septiembre y aborde, según el documento de las bases, la formación inicial y permanente del profesorado, del que ha dicho que es "pieza clave" del sistema y en quienes "descansa el futuro de la sociedad".

REVOLUCIÓN EDUCATIVA

Trullén ha manifestado que tras la crisis de la COVID-19, que ha obligado desde mediados de marzo a impartir la enseñanza telemáticamente, es momento de abordar "una revolución educativa" y por eso "no se me ocurre mejor momento de hacer" el grupo de trabajo, porque "no hay que hurtar este debate" a la sociedad.

A su entender, la atención a los alumnos estos meses ha sido posible "gracias al esfuerzo de las familias y la profesionalidad de los docentes, pero hemos aprendido que la educación desde casa no garantiza ni calidad, ni equidad" y si bien la mayoría de las decisiones del Gobierno de Aragón "han sido adecuadas", otras han resultado "incorrectas".

Entre ellas, ha mencionado no seguir la normativa básica estatal a la hora de promocionar y titular, rechazar un plan de refuerzo pedagógico para alumnos más vulnerables durante el mes de julio impartido de forma presencial --propuesta realizada por Cs en las Cortes de Aragón--, y la política "errática" sobre la apertura de los centros de educación infantil.

Trullén ha considerado que el sistema educativo "ha saltado por los aires con motivo del coronavirus" y ha pedido que esto "no nos haga dar pasos a atrás", para pasar de un modelo basado en la época "industrial y enciclopédica" a otro que permita la formación personalizada del alumno y basada en competencias, dándole las herramientas "para participar de forma plena en la sociedad".

En este punto, ha apostado por introducir los cambios necesarios para cumplir con la política europea en materia de competencias clave para el aprendizaje a lo largo de la vida y la estrategia de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible.

PLAN DE VUELTA A LAS AULAS

Trullén ha pedido al Gobierno de Aragón, de cara al próximo curso, un plan detallado sobre el retorno a las aulas porque "colegios, docentes y equipos directivos necesitan saber cómo tienen que ser y no podemos esperar a septiembre y dejarlo todo a la improvisación".

Igualmente, ha reivindicado ese debate "más profundo" sobre el profesorado, que no debe ser obviado por la "necesaria gestión sanitaria" del regreso a las aulas con todas las garantías de seguridad para evitar los contagios.

"La sociedad necesita que sus representantes hablen de educación no solo en términos de distancia entre pupitres, sino en términos de interdisciplinariedad, co-docencia, gamificación, aprendizaje por proyectos y educación emocional", ha esgrimido.

Según ha dicho, estos son términos que están en el plan del Gobierno para el próximo curso "y que la sociedad necesita que utilicemos" porque "el futuro de nuestros hijos no depende de la distancia de los pupitres, sino de las calidad de las relaciones entre el alumnado y del alumnado con el profesorado" y del aprendizaje que de ellas se derive, ha incidido.

Trullén ha esgrimido que puesto que los docentes son "pieza clave en la búsqueda de la excelencia" del sistema educativo, se ha de crear ese grupo de trabajo sobre políticas específicas para el profesorado.

El diputado no ha querido avanzar qué tipo de contenidos ha de tratar, aunque ha precisado que en su programa electoral ya se recoge alguna propuesta, pero ha preferido esperar a su constitución y a concitar "consensos" respecto a esta cuestión y a quienes han de formar parte de él.