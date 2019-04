Cs propone un Plan Nacional Contra la Despoblación con medidas concretas

Publicado 24/04/2019 14:43:12 CET

DAROCA (ZARAGOZA), 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos al Congreso por Zaragoza, Rodrigo Gómez, ha apostado por llevar a cabo un Plan Nacional contra la Despoblación, que esté coordinado con todas las instituciones y que tenga medidas concretas.

Gómez ha recordado que no solo Cuenca, Soria o Teruel "tienen su desierto demográfico" sino que existen zonas como las comarcas de Daroca o Belchite que "tienen graves problemas de despoblación". El candidato ha indicado que no se está luchando de manera efectiva contra este problema y que Ciudadanos "es el único partido que están poniendo medidas concretas para intentar revertir esta situación".

Así, ha detallado la apuesta del partido por este Plan Nacional que debería contar con, entre otras medidas, una rebaja del 60 por ciento del IRPF para las personas que vivan en municipios de menos de 5.000 habitantes porque "vivir en estas poblaciones tiene un coste mayor y es justo que tenga esta rebaja fiscal".

También ha abogado por una tarifa reducida de 30 euros para las mujeres y los jóvenes menores de 30 años que decidan emprender un negocio en el medio rural y por el apoyo de la caza y pesca como "generadores de riqueza y empleo".

Por último, ha propuesto poner fin a la brecha digital existente en muchos municipios. Gómez ha asegurado que "no puede ser que en muchos de los pueblos no haya ni cobertura móvil, por no hablar de la banda ancha". Ha señalado que ambas herramientas son "totalmente necesarias hoy en día para abrir un negocio", por lo que ha apostado por la creación de un plan especial para poner fin, de una vez por todas, a este asunto.

Así lo ha explicado durante un Paseo Ciudadano por Daroca, en el que también ha participado el candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Daniel Pérez. Allí, Pérez ha dejado claro que frente a la despoblación hace falta "más acción y menos administración" porque "no es de recibo que existan comisionados, cátedras, oficinas o despachos para luchar contra ella", pero luego "un niño de Manchones, a 5 kilómetros de Daroca, tiene que venir a Daroca con su tablet para poder conectarse a internet y hacer los deberes".

Ante ello, Pérez se ha comprometido a que, si es elegido presidente del Gobierno de Aragón, pondrá en marcha, en sus primeros 100 días de gobierno, un plan concreto con fechas y partidas para que internet llegue a toda la Comunidad.