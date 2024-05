Cuerva (Cepyme) rechaza el "intervencionismo cortoplacista y populista" para implantar la reducción de jornada en España

ZARAGOZA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE, Gerardo Cuerva, ha rechazado el "intervencionismo cortoplacista y populista" del Gobierno de España, así como su "posición unilateral", para la implantación de la reducción de la jornada laboral.

En declaraciones a los medios de comunicación este lunes, 20 de mayo, en Zaragoza, donde ha participado en la primera edición de los Premios Cepyme Zaragoza y la celebración de su 45 aniversario en la provincia, ha lamentado que el episodio de la reducción de jornada laboral en España "arrancó mal".

En este sentido, ha afeado al Ministerio de Trabajo y Economía Social su "posición unilateral", sin contar con sindicatos ni empresarios. Aunque se ha conseguido "reconducir" la opción a un "diálogo social bipartito entre sindicatos y empresarios sincero y honesto para ver cuál es la solución", ha anotado.

Cuerva ha manifestado que no se puede poner sobre la mesa una "solución intervencionista y que no tengan en cuenta la situación de la empresa en cada territorio y en cada sector para evaluar la jornada laboral". Ha defendido que, en cualquier caso, este acuerdo de reducción debe enmarcarse "siempre" en el diálogo social entre sindicatos y empresarios y no en la "imposición e intervencionismo" porque no es lo que necesita la economía española.

PLAZOS

Con respecto a los posibles plazos para la implantación de la reducción de la jornada laboral en España, Cuerva ha indicado que los marcará la propia negociación. En esta línea, ha asegurado que existe una intención "sincera" por parte del ámbito empresarial de buscar "la negociación, pero no la imposición ni el monólogo social".

"No tiene ningún sentido la intervención de los sistemas económicos simplemente por populismo y cortoplacismo. Eso no está dentro del marco del diálogo social, que es verdadero, honesto y sincero, en el que sindicatos y empresarios buscan lo mejor para el entorno español".

Ha expresado que "no tiene sentido" acudir a la mesa del diálogo social con una decisión ya tomada por parte del Gobierno central, porque eso significa "disfrazarlo".

FACTORES

Por otro lado, Gerardo Cuerva ha criticado que el Gobierno de España no haya estudiado todos los factores con incidencia en la reducción de la jornada laboral, como es el absentismo, que ha situado en un siete por ciento.

Asimismo, ha reconocido que hay convenios en España con una jornada inferior a 37 horas, "porque el sector se lo puede permitir y la productividad no se ve afectada".

Sin embargo, ha estimado que carece de sentido aplicar la reducción de jornada "de forma indiscriminada, sin estudio y de forma intervencionista" y se fijen cuantías de horas o se hable de jornada semanal "cuando todos los convenios colectivos en España hacen referencia a una jornada laboral anual".

PÉRDIDA DE PRODUCTIVIDAD

Gerardo Cuerva ha advertido que la pérdida de productividad es el "caballo de batalla" de las empresas españolas. "Se está hablando de horario y de salario, pero nadie habla de productividad", ha apostillado, para anotar que ha caído 3,5 puntos en España frente a la subida de 4 puntos en la media europea.

Por tanto, si no se tiene en cuenta la productividad a la hora de tomar cualquier medida relacionada con el ámbito empresarial en España "acabará lastrando la competitividad".