Un curso de fotografía experimental acerca a los jóvenes a crear imágenes digitales y analógicas

La concejal de Juventud, Ruth Bravo, y la fotógrafa, Mai Ibargüen, han presentado la actividad titulada "El retrato de la voz", - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha programado un taller de fotografía experimental para que los jóvenes se acerquen a la creación de imágenes tanto en formato analógico como digital para lo que aprenderán distintas técnicas para poder generar un lenguaje creativo.

El taller tendrá lugar entre el 10 de abril y el 12 de junio, en el Túnel, en el distrito Oliver, cuenta con 15 plazas, es gratuito y está dirigido a adolescentes de entre 14 y 18 años. Los interesados tienen que formalizar su inscripción en la web 'https://www.zaragoza.es/sede/servicio/formulario/8541'.

Para participar no se requieren conocimientos previos ni disponer de material, ya que en el curso se ofrecerán tanto cámaras analógicas como digitales y una polaroid.

La concejal de Juventud, Ruth Bravo, ha presentado este curso acompañada de la fotógrafa, Mai Ibargüen, que impartirá los viernes esta actividad titulada "El retrato de la voz", donde enseñará distintas técnicas fotográficas que les permitan a los jóvenes comprender el lenguaje de la fotografía más allá de su dimensión técnica para explorar con un lenguaje creativo y expresivo.

En rueda de prensa, Ruth Bravo ha destacado las oportunidades que brinda la sala de videoarte del Túnel y las posibilidades de generar contenido y "sobre todo crear comunidad entre la gente en torno a sus habilidades o a lo que les gusta o sus hobbies y que puedan luego generar sinergias, con otros proyectos y otros equipamientos como L Azucarera".

Bravo ha confiado en que entre este grupo en torno a la fotografía digital y analógica y el coro joven que está en La Azucarera, "se puedan crear esas sinergias y que entre todos podamos generar muchísimas oportunidades para los jóvenes de Zaragoza".

CON EL CORO

Por su parte, la fotógrafa Mai Ibargüen ha dicho que esta curso tiene un "proyecto muy interesante porque no se termina en una formación, sino que tiene un proyecto final real con el grupo del coro de La Azucarera".

Ha explicado que habrá dos sesiones que se trabajarán en La Azucarera y luego esos retratos se volverán a llevar al Túnel para terminar el segundo proyecto final, que es un 'fotocollectivo' que dará acogida a todo este material. La idea es trabajar la fotografía no solo como algo digital y como una técnica, sino como una herramienta para experimentar y aprender a expresarse y a mirar de otra manera".

Mar Ibargüen es una fotógrafa especializada en artes escénicas y eventos. Creadora de contenidos de fotografía donde trabaja con la imagen como herramienta de juego, expresión creativa y descubrimiento.

Forma parte de Serendipia Producciones, creada en 2017, que gestiona diversos festivales como Utebo Respira Circo o Circo se Escribe Sin H en Quinto de Ebro; asicomo la distribución producción de compañías aragonesas Alodeyá y Edu Manazas. Realiza talleres de formación artística con el objetivo de acercar la fotografía y otras disciplinas creativas a diferentes públicos