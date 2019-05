Daniel Pérez (Cs) reafirma su compromiso con la libertad de prensa

Publicado 03/05/2019 13:10:38 CET

ZARAGOZA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Daniel Pérez, ha reafirmado este viernes su compromiso "personal" con la libertad de prensa, ha expresado su disposición a aceptar preguntas de los periodistas en todas sus comparecencias y ha rechazado las injerencias en el trabajo de estos profesionales.

Así lo ha aseverado el candidato y periodista con motivo de la conmemoración este viernes, 3 de mayo, del Día Mundial de la Libertad de Prensa. En esta jornada, ha querido manifestar este compromiso "personal", que hace extensivo al equipo de personas que trabajan y trabajarán con él después de los comicios autonómicos del próximo 26 de mayo, ya sea en el Gobierno de Aragón o en el grupo parlamentario de Cs en las Cortes.

Pérez ha mencionado el artículo 20 de la Constitución española, relativo a la libertad de expresión y la difusión libre libre de los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, para estimar que es un derecho "ya conquistado y aceptado", añadiendo que la información es un derecho "que pertenece a la sociedad" y que debe recibirla "con todas las garantías de transparencia y acceso".

Por ello, se ha comprometido a que en sus comparecencias públicas "no vamos a convocar ni una sola rueda de prensa en la que los periodistas no tengan opción a preguntar" y estará, como su equipo, a "disponibilidad permanente" de los medios de comunicación para responder a sus preguntas y resolver dudas.

"Todos los miembros del Gobierno --si gana las elecciones y preside el próximo Ejecutivo autonómico-- y del grupo parlamentario estarán a disposición de los medios cuando lo estimen oportuno" porque los medios de comunicación son "el puente entre las instituciones y la sociedad" y, como tal, "debe estar abierto de forma permanente".

INJERENCIA E INTRUSISMO

Asimismo, ha rechazado la injerencia en el trabajo de estos profesionales. En este punto, ha comentado que la relación y contactos entre políticos y periodistas es normal, pero "ningún miembro de mi Gobierno o de mi equipo en las Cortes levantará un teléfono para decirle a un periodista cómo orientar una información, titularla o cómo realizar una escaleta".

También velará por evitar el intrusismo en la profesión y ha expresado su disposición a colaborar, de manera "fluida y permanente", con la Asociación de Periodistas de Aragón y con el Colegio de Periodistas, ya que trabajan "al servicio de la sociedad".

"No habrá plasma con el Gobierno de Cs" y "siempre" habrá alguien que atenderá a los medios de comunicación, aunque sea para decir que "no hay nada que decir". "El no por respuesta no va a producirse en ningún momento", ni desde un Ejecutivo de Cs se producirán "llamadas a periodistas para condicionar una información y muchísimo menos si hablamos de los medios públicos", ha sentenciado.