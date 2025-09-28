La danza vertical de Janire Etxabe transforma el Hotel Hiberus en un lienzo de arte vivo en Open House Zaragoza

Un momento del espectáculo vertical de la artista vasca Janire Etxabe este sábado en la plaza de las palmeras del Hotel Hiberus de Zaragoza dentro del festival Open House Zaragoza. - OPEN HOUSE ZARAGOZA

ZARAGOZA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plaza de las palmeras del Hotel Hiberus se convirtió este sábado, de la mano del festival Open House Zaragoza, en un escenario irrepetible gracias al espectáculo Geure(r)a, dirigido por la artista vasca Janire Etxabe, que desplegó danza vertical a más de veinte metros de altura.

Un impactante videomapping convirtió la fachada en un lienzo espectacular y tres bailarinas interactuaron con las proyecciones en un montaje hipnótico que fascinó al público y que se alzó como una de las experiencias más memorables de esta edición de Open House Zaragoza.

La velada comenzó con 'Blue', una performance multidisciplinar liderada por el aragonés Sergio Muro, que sumó danza contemporánea, butoh, música, poesía y pintura en directo. Participaron artistas de gran trayectoria como Dómix Garrido, Lucio Cruces, Paloma Marina, Huguette Sidoine y la soprano Pilar Marqués, que aportaron un original prólogo a la gran cita nocturna.

Con la caída de la noche, Geure(r)a tomó el protagonismo absoluto: un espectáculo finalista de los Premios MAX 2024 al Mejor Espectáculo de Calle, que rindió homenaje a la resistencia y sabiduría de las mujeres a lo largo de la historia. La música envolvente, la poesía y la danza aérea con arneses crearon un diálogo entre cuerpo, espacio y arquitectura que convirtió el hotel Hiberus en un símbolo de arte vivo.

Más de 250 personas pudieron disfrutar gratuitamente de esta experiencia inmersiva y única que forma parte de la cuidada programación de Open House Zaragoza, que dirige el arquitecto José Javier Gallardo. Tras la exitosa acogida que tuvo el festival el año pasado en su primera edición, este 2025 ha superado expectativas, con una participación de más de 6.000 personas en las 32 actividades gratuitas programadas.

Bajo el lema "Lo habitual es a veces sorprendente" permite a residentes y visitantes apreciar la ciudad desde perspectivas inéditas.

La introducción de intervenciones artísticas que interactúan y dialogan con la arquitectura es además un rasgo diferencial y único de Open House Zaragoza.

DOMINGO DE DESPEDIDA EN LA CARTUJA BAJA

El festival prosigue este domingo con decenas de visitas e itinerarios guiados, y se despedirá esta noche con una propuesta única que une patrimonio, música y artes visuales en el conjunto monumental de la Cartuja Baja. Tras un recorrido teatralizado por las calles del barrio histórico, a cargo de Gozarte, el músico zaragozano Álex Ortega, alma de Calavera, ofrecerá un concierto en la Plaza de España --21.00 horas, con acceso libre--.

Su pop vitalista, artesanal y lleno de matices envolverá el espacio con melodías y letras cargadas de emoción, acompañado por las proyecciones analógicas del proyecto Maresía Lightshow, de Miguel Gallego Ballester, que se materializarán sobre la fachada del conjunto histórico-artístico de La Cartuja Baja.

Con este broche de oro, el festival pondrá fin a su edición 2025 celebrando la interacción entre arquitectura y creación contemporánea en uno de los enclaves patrimoniales más singulares de Zaragoza. Arquitectura y participación ciudadana Open House surgió en 1992 en Londres con la idea de ofrecer acceso gratuito a edificios, rutas y actividades relacionadas con el urbanismo y la arquitectura.

El festival se ha ido extendiendo a ciudades vanguardia en arquitectura y diseño. Y desde 2024 Zaragoza es una de las 52 ciudades de todo el mundo que forman parte de la selecta red Open House Worldwide.

La asociación sin ánimo de lucro Open House Zaragoza está integrada por un grupo de arquitectos y arquitectas con interés en procesos de innovación urbana, arquitectura y participación ciudadana, y cuenta para llevar a cabo el festival con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Zaragoza, y de los partners empresariales Figueras, Aragón Siglo XXI y Normagrup, junto a otros patrocinadores e instituciones de Aragón.